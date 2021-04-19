Американские горки российского рынка: теперь – вверх

Не так страшны санкции, как их ожидание. Российский рынок акций доказал это на практике, начав эту неделю скачком индекса Московской биржи 3 605,49 пункта, что превысило исторический максимум. Оказалось, что ободрили инвесторов американские антироссийские санкции. Точнее, то, что они оказались не такими жесткими, какими могли быть.

«Индекс Мосбиржи вырос в начале торгов понедельника, отрабатывая позитив пятницы, когда стало понятно, что запрет со стороны США на покупку российского госдолга на первичном рынке не настолько сильно затрагивает интересы РФ, как опасались инвесторы», — объясняет основатель «Школы Практического Инвестирования» Федор Сидоров.

С тем, что реальность оказалась лучше ожиданий, согласен и старший аналитик УК «Альфа Капитал» Максим Бирюков, отмечающий, что рынок закладывал более негативный сценарий.

В лидерах роста оказались бумаги металлургов — «Северстали», РУСАЛа, ММК, НЛМК.

«Среди ликвидных акций лидируют бумаги Petropavlovsk, прибавляющие около 4%. И несмотря на то, что котировки золота и серебра сегодня находятся под давлением, хороший рост демонстрируют и другие производители драгоценных металлов: Полиметалл +2%; Селигдар +1,8%; Полюс +1,6%», — добавляет эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

Девальвация, как повод

Еще одним драйвером роста стало ослабление рубля по отношению к доллару и евро. Именно девальвация усилила динамику индекса Мосбиржи, тогда как индекс РТС в понедельник не смог обновить пятничный максимум.

«Падение рубля на определенную величину дает примерно такой же прирост индексу Мосбиржи или компенсирует ему примерно такой же размер потерь. Остальное движение зависит от внешних рыночных и геополитических факторов», — поясняет Дмитрий Бабин.

Кстати, в условиях падения рубля особенно своевременной выглядит новинка от Мосбиржи — с 26 апреля минимальный порог на сделки по основным валютам будет снижен в тысячу раз. Если раньше минимальный лот был $1000 или €1000, то теперь инвесторы смогут покупать валюту в прямом смысле «поштучно». Что ж, какие котировки, такие и лоты.

Риски сохраняются

Но вернемся к фондовому рынку, а точнее, к рискам и перспективам. Как уже отметил Дмитрий Бабин, многое зависит от геополитики. По мнению эксперта, в случае если мировые рынки сформируют более устойчивое восходящее движение, а геополитическая обстановка хотя бы не ухудшится, российские индексы в ближайшей перспективе вполне смогут поставить новый рекорд.

Однако пока картина такова, что даже «хотя бы не ухудшится» может оказаться слишком оптимистичным прогнозом. Собственно, откат индекса Мосбиржи от пиковых значений был вызван не только тем, что инвесторы фиксировали прибыль, но и опасениями дальнейшего негативного развития политической ситуации.

«В новостном поле начала недели превалируют угрожающие заявления о возможных новых санкциях США, которые могут коснуться вторичного рынка ОФЗ. Не отстает в инициировании ограничений для РФ и Европа. Взаимная высылка дипломатов России и Чехии, требования допустить к Навальному его врачей и экстренно принять меры для его лечения, ужесточение в целом риторики в адрес России со стороны ЕС — все это становится фактором сильного давления на российский рынок», — перечисляет негативные факторы Федор Сидоров, добавляя, что на таком фоне девальвация рубля скоро перестанет поддерживать индексы.

Эксперт полагает, что по мере разрастания санкционной риторики и возможных новых ограничений, индексы Мосбиржи и РТС еще не скоро вернутся к рекордным показателям. Напротив, они, скорее всего, будут снижаться.

«Для инвесторов в текущей ситуации главным риском становится снижение стоимости бумаг — акций и облигаций, — что неудивительно на таком новостном фоне», — резюмирует Сидоров. С ним согласен и Дмитрий Бабин, указывающий на то, что геополитический риск остается ключевым для всех рублевых активов.

При этом, отмечает Максим Бирюков, даже в текущих условиях акции российских компаний — особенно упомянутых выше металлургов — остаются одними из самых недооцененных. Но ситуация все больше напоминает прогулку по болотистой местности: сегодня санкции ввели, но не жесткие — это скачок на сухую, надежную «кочку». Завтра Белый дом придумает что-то новое и не вовремя сделавший шаг инвестор внезапно начнет погружаться в трясину.

«Учитывая, насколько непредсказуемо развивалась эта тема в последнее время, риски волатильности в российских активах очень высоки», — резюмирует Бирюков.