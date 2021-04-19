Ant Group изучает возможность продажи доли Джека Ма в компании

Компания Ant Group, являющаяся подразделением китайской Alibaba, — владельца платежной платформы Alipay, заявила о возможности ухода миллиардера Джека Ма из-за неопределенности вокруг ее дальнейших планов, передает Reuter, ссылаясь на осведомленные источники.

«Ant Group изучает варианты для основателя Джека Ма продать его долю в финтех-гиганте и отказаться от контроля», — сообщает агентство, ссылаясь на источники.

В период с января по март прошел ряд переговоров между Ма и Ant с участием представителей центробанка, Народного банка Китая, и финрегулятора, комиссии по регулированию банковской и страховой деятельности Китая, на которых обсуждалась возможность миллиардера покинуть компанию, пояснили в компании. В настоящее время рассматривается возможность продажи доли Ма инвесторам Ant или Alibaba Group Holding Ltd без привлечения другой стороны, отметил один источник агентства.

Другой собеседник рассказал, что Ма в настоящее время не сможет продать долю близкой к нему компании или человеку, что заставит его полностью уйти из компании. Рассматривается и третий вариант, который предполагает передачу доли инвестору, связанному с государством, продолжил собеседник. Он подтвердил, что любой из трех вариантов потребует согласования с правительством страны.

В октябре прошлого года глава материнской компании Ant Group — Alibaba — Джек Ма раскритиковал планы правительства контролировать технологические компании Китая. Произошло это после того, как в июле Ant Group сообщила, что запускает одновременное первичное размещение акций на биржах Гонконга и Шанхая.

Компания Ant Group со штаб-квартирой в китайском городе Ханчжоу на 33% принадлежит Alibaba Group и контролируется основателем Alibaba Ма. Компания является лидером Китая в области мобильных платежей, также корпорация предлагает услуги кредитования, страхования и управления активами через мобильные приложения.

