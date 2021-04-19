bioniq выпускает первое на российском рынке приложение по оптимизации здоровья

Результаты анализов автоматически выгружаются в систему, что позволяет пользователям просматривать динамику каждого конкретного параметра по своим чекапам.

Приложение является полноценной системой мониторинга здоровья, где находятся описания по каждому параметру. Также в приложении хранятся индивидуальные персональные рекомендации квалифицированного нутрициолога по нормализации параметров с помощью питания.

Кроме того, все чекапы можно выгружать в pdf, и, при необходимости,устанавливать уведомления, которые напомнят принять витамины и БАДы.

“Мы провели большое исследование среди наших клиентов и выяснили, что большинство людей просматривало результаты тестирований в веб-дашборде с мобильного телефона. Поэтому мы решили оптимизировать процесс и создать приложение с доступным интерфейсом, которое бы отображало результаты в специальных графиках.

Лично я горжусь дизайном приложения. Мы решили использовать очень необычный стиль, который сейчас только набирает популярность - неоморфизм. Этот стиль использует размытие, мягкие углы и интенсивность тени объекта для его выделения, что позволяет сделать шкалы показателей в приложении наиболее понятными”, - комментирует Александр Емельянов, CPO компании bioniq.

Приложение доступно на русском и английском языках. Команда уже работает над развитием системы путем внедрения bioniq score, которая будет показывать объективную оценку состояния здоровья в балльной шкале. А также ведется работа над рекомендательной системой, которая направлена на то, чтобы помогать пользователю в изменении образа жизни по итогам его чекапов. С помощью умной системы bioniq пользователь сможет отслеживать изменения показателей крови по итогам корректировки своего лайфстайла.