Bloomberg сообщил об использовании накопленного за пандемию избытка нефти

Избыток нефти, который скопился в хранилищах за время кризиса из-за ограничений, вызванных коронавирусом, и, как следствие, сокращения спроса на топливо, в настоящее время практически исчерпан, сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на экономистов из Citigroup и Международного энергетического агентства (МЭА).

По их словам, избыток запасов сегодня отмечен только в Китае — их страна оставила для новых нефтеперерабатывающих предприятий.

По данным Международного энергетического агентства, к февралю в мировых хранилищах нефти оставалось менее одной пятой части от накопленных объемов топлива. За последние два месяца запасы сократились еще сильнее. Экономисты отмечают, что новая перебалансировка мирового рынка нефти, а также возросший спрос на нее благодаря восстанавливающейся мировой экономике, уже привели к подорожанию нефти до $67 за баррель.

Ранее МЭА в своем отчете улучшило прогноз роста спроса на нефть. За прошедшую неделю нефть подорожала почти на 5%, к чему привел ряд оптимистичных факторов, а именно улучшающиеся ожидания по спросу на нефть и предложению этого сырья на рынке, а также снижение запасов в США.

