Британия примет новый закон по противодействию «враждебным странам»

Правительство Великобритании объявило о намерении ввести новый закон, согласно которому все иностранцы, работающие в стране от имени зарубежных правительств, должны будут зарегистрировать свое присутствие в Королевстве. В помощью данной меры власти рассчитывают защитить Британию от «враждебных государств», таких как Россия или Китай, пишет газета Times, ссылаясь на собственные источники.

Собеседник издания уточняет, что о введении нового закона объявит премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, воспользовавшись речью королевы, назначенной на 11 мая. Премьер Великобритании намерен добиваться введения новых правил на фоне растущей озабоченности по поводу действий Москвы и Пекина.

После принятия закона станет возможным расширение действия существующего закона по преследованию и депортации иностранных шпионов, ставящих под угрозу национальные интересы Великобритании. В соответствии с новым документом, отказ от обязательной регистрации будет рассматриваться как уголовное преступление.

Также британские власти пересмотрят в ближайшее время закон о государственной тайне. В документ планируется внести поправки, позволяющие применять его также против иностранцев, которые предпринимают попытки подорвать национальные интересы страны из-за границы.