Диетолог предупредил о вреде перекусов

Люди, которые перебивают аппетит перекусами, рискуют заболеть ожирением, рассказал диетолог Сергей Обложко в интервью радио Sputnik.

В течение дня люди могут постоянно перекусывать, даже не придавая этому большого значения, считая, что получают незначительное количество энергии, рассказал медик. При этом за день они будут поглощать много еды с большой калорийностью, как правило, подобный режим питания провоцирует выброс инсулина, еще больше пробуждающего аппетит, продолжил врач. Приступ после переедания могут вызвать даже полезные продукты, в том числе фрукты, предупредил Обложко.

«В обиходе есть такая рекомендация: проголодался — съешь яблоко, чтобы отвлечься. По этому же механизму через 20 минут яблоко провоцирует повышенную тягу к еде. Фруктовые перекусы на голодный желудок достаточно опасны», — рассказал врач.

Он рекомендует не перебивать аппетит, а питаться сбалансированно и полноценно, чтобы сытости хватило до следующего приема пищи. Только такой режим питания позволит четко контролировать количество потребляемой пищи и, как результат, не набрать лишние килограммы.

Перекусы на ходу воспитывают у человека неправильное пищевое поведение, которое у диетологов называется «неосознанным перееданием», предупредил врач. Это главная причина, мешающая человеку похудеть, особенно теряется контроль сытости при поглощении пищи у телевизора или со смартфоном, предупреждает врач.

