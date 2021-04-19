Экосистемный эксперимент вышел из-под контроля

При этом глава банка Герман Греф и его менеджеры признают, что в ближайшие годы экосистема, на которой только в 2020 году банк потерял 11 млрд руб., станет еще более убыточной. Это объяснимо, учитывая, что Сбербанк стремится агрессивно выйти в сегменты доставки и электронной коммерции, в которых у него нет компетенций, и при этом не может ужиться с более профессиональными партнерами — совместный бизнес с «Яндексом» уже развалился, а альянс Mail.ru находится под угрозой распада. Более того, исходя из стратегии Сбербанка, становится ясно, что Герман Греф и не ставит задачу сделать экосистему стоимостью минимум 0,5 трлн рублей прибыльной — ее главная миссия в том, чтобы удерживать нынешних клиентов банка и зарабатывать на их финансовом обслуживании. В сущности, речь идет о маркетинговой компании за сотни миллиардов рублей, которая призвана замаскировать неспособность менеджмента выстроить более конкурентоспособную модель основного бизнеса Сбербанка.

Сбербанк за 2021-2023 годы намерен вложить в развитие своей экосистемы, т.е. нефинансовых бизнесов, 300-350 млрд руб., сообщила 14 апреля в интервью Reuters финансовый директор банка Александра Бурико. Таким образом, речь идет о примерно трехкратном росте — за 2012-2019 годы Сбербанк, по оценкам Morgan Stanley, вложил около 123 млрд рублей. Александра Бурико также отметила, что вложения в экосистему вырастут не только в абсолютных цифрах, но и в относительных — до 7% от капитала с прежних 3%.

Такой шаг должен быть внимательно оценен как акционерами, особенно учитывая, что контрольный пакет банка теперь напрямую принадлежит государству, так и регуляторами. Если прежде эксперименты банка с новыми направлениями бизнеса не могли привести к катастрофическим последствиям из-за их малых масштабов на фоне всех операций Сбербанка, то теперь сумма инвестиций становится весьма существенной и приближается к размеру годовых дивидендов. И акционеры вправе ожидать от руководства банка, во-первых, внятных планов по отдаче на вложенный в развитие экосистемы капитал, а во-вторых, четких оценок перспектив этого бизнеса в будущем. Пока что по обоим этим пунктам удовлетворительных ответов нет.

О решении создавать экосистему Герман Греф объявил еще в 2017 году. Спустя четыре года экосистема все еще убыточна. Сейчас в нее входят компании e-commerce — «Сберлогистика», «СберМаркет» и «Самокат», сервисы доставки еды, такси и каршеринг (в рамках партнерства с Mail.ru Groupl) — Delivery Club, «Кухня на районе», «Ситимобил» и You Drive), сервисы в здравоохранении («СберЗдоровье») и сервисы b2b (облачные решения SberCloud, компания по кибербезопасности BI.ZONE и др.) Из отчетности Сбербанка за 2020 год следует, что общая выручка экосистемы составила 71,6 млрд руб., из которых примерно половина пришлась на b2b сервисы (33,6 млрд рублей). Именно этот сегмент экосистемы прибылен — он увеличил EBITDA за год в 2,5 раза до 5,3 млрд рублей. Однако основные инвестиции Сбербанк намерен направлять в другие направления — e-commerce и сервисы доставки. А эти сегменты глубоко убыточны - их отрицательная EBITDA составляет 19,6 млрд руб. при выручке в 27,2 млрд руб. Более того, хотя выручка этих сегментов, особенно e-commerce, быстро росла в 2020 году (в 6,5 раз), убытки по EBITDA растут еще быстрее и за 2020 год увеличились в 16,3 раза.

Представители банка объясняют такие удручающие показатели тем, что Сбербанк хочет быстрее развивать эти бизнесы. «Если поддерживать темп роста, то компании будут какое-то время в минусе. Если нужно быстрее выйти в плюс, то придется ограничивать рост», — говорила Александра Бурико Reuters.

Между тем, конкурентам Сбербанка удается выстраивать не только быстрорастущий, но и прибыльный бизнес. Так, за 2020 год выручка направления такси и фудтеха у «Яндекса» выросла на 65% до 19,7 млрд руб. (без учета «Яндекс.Драйв»), а скорректированная EBITDA — вдвое до 1,8 млрд руб. Что касается «Яндекс.Маркета», — основным конкурентом «СберМаркета», то он показал рост выручки на 49% до 28,8 млрд руб. И, хотя у «Яндекс.Маркета» отрицательная EBITDA в 8,3 млрд руб., убытки за 2020 год выросли всего на 0,4%, то есть в 12 раз медленнее, чем выручка.

Фактически Сбербанк вынужден инвестировать больше и терпеть более высокие убытки, чем конкуренты, для того, чтобы догнать их. Возможно основная причина такого стратегически невыгодного положения - в том, что Сбер оказался не способен выстроить продуктивные партнерства. Не имея компетенций в e-commerce, сервисах доставки и фудтехе, Сбербанк в 2017 году пытался создать совместное предприятие с китайской Alibaba, но сделка расстроилась. Тогда Герман Греф объяснял, что Сбербанк «хотел получить контроль над технологией», на что китайцы не соглашались.

Решением проблемы, казалось, стало партнерство с «Яндексом», в том числе по «Яндекс.Маркет» с 2018 года, однако оно тоже быстро развалилось, поскольку Сбербанк стремился к контролю над компанией и пытался, в том числе, купить значительную долю в «Яндексе».

В 2019 году, уже «разводясь» с «Яндексом», Сбербанк договорился о создании совместного предприятия с Mail.ru Group, причем Mail.ru внес в него сервис доставки еды Delivery Club и долю в «Ситимобиле» — именно те активы, которые сейчас показывают относительно неплохие результаты и близки к выходу в прибыль. Но в конце 2020 года Financial Times, а потом и Reuters написали, что Mail.ru Group хочет выйти из партнерства из-за разногласий со Сбербанком. Если разрыв состоится, это будет означать, что Сбербанк, который с 2013 года вложил в свою экосистему больше, чем «Яндекс» и Mail.ru, останется у разбитого корыта — у него не будет крупных работающих активов в сегментах такси и доставки, а в сегменте e-commerce банк по-прежнему будет уступать «Яндекс.Маркету».

Возможно, для руководства Сбербанка важна не столько коммерческая успешность компаний экосистемы, сколько полный контроль над ними. Примечательно, что, в отличие от других игроков этого рынка, Сбербанк почти не упоминает о возможности IPO активов своей экосистемы. Между тем, раз сами активы убыточны, IPO - практически единственная возможность для акционеров Сбербанка получить какую-то выгоду от новых направлений бизнеса.

В ноябре 2020 года Герман Греф говорил, что банк хочет «продавать бизнесы в зрелом состоянии, когда мультипликаторы являются выгодными для наших акционеров». Но произойдет это не в ближайшие годы, поскольку, по словам Александры Бурико, средняя маржа бизнесов экосистемы выйдет на околонулевую отметку в лучшем случае в 2023 году.

Еще более любопытно, что в представленной в прошлом году стратегии Сбербанка до 2023 года среди основных целей, которые Герман Греф ставит для экосистемы, прибыль вообще не фигурирует. Вместо нее там перечислены среднегодовой прирост выручки от нефинансовых сервисов на уровне 100%, оборот на рынке электронной торговли к 2023 году на уровне 500 млрд руб., а также рост числа подписчиков «СберПрайм» (дает доступ к услугам экосистемы) до 10 млн человек. Согласно стратегии, прибыль Сбербанк намерен зарабатывать на привычных для себя финансовых услугах, причем в этом сегменте банк ставит цель просто сохранить нынешнюю долю рынка. Иными словами, экосистема должна служить в первую очередь средством удержания клиентов, чтобы они не ушли к другим банкам. «Знайте, ваша проблема — это наша возможность», — откровенно заявлял Герман Греф в интервью Lenta.ru в апреле 2020 года, обращаясь к клиентам экосистемы.

Такой подход имеет очевидное слабое место - получается, что, чувствуя ограничения на рост в традиционных секторах, Сбербанк пытается компенсировать их в «экосистемных» секторах, однако при этом последние в обозримой перспективе с большой вероятностью не станут прибыльными. Тогда в чем стратегия? В интервью Forbes в ноябре 2019 года Герман Греф говорил, что у Сбербанка не было иного выбора, кроме как развивать экосистему. Но даже если это верно, экосистема крупнейшего российского банка не должна быть обреченной на убыточность.

Для сравнения, «Тинькофф» тоже развивает экосистему, но концентрируется на сегментах, в которых имеет компетенции — брокерском обслуживании, эквайринге и нефинансовых сервисах для юрлиц. В результате рентабельность капитала «Тинькофф» за 2020 год составила более 40% против 16,1% у Сбербанка, а фондовый рынок оценивает TCS Group в 2,5 раза дороже по показателю цена акций/ выручка, чем Сбербанк (5,6 против 2,5).

Оригинальный подход Сбербанка к построению экосистемы уже вызвал подозрения у ЦБ. В вышедшем в апреле обзоре за 2020 год регулятор отмечает рост выручки от экосистемы у «крупнейшего банка», отмечая ее убыточность и подчеркивая тот факт, что «в подобной ситуации цель нефинансовых сервисов — удержать клиента в рамках экосистемы, в то время как финансовые сервисы выступают основным генератором прибыли».

ЦБ предсказуемо видит в таком подходе «дополнительные операционные и инвестиционные риски для банка, его кредиторов и акционеров».