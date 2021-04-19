Facebook представит новые аудиопродукты, включая аналог Clubhouse

Facebook анонсирует ряд продуктов «социального аудио», в том числе аналог социальной сети Clubhouse и сервис для поиска и распространения подкастов.

По данным портал Recode, компания представит аудиоверсию Rooms. Это специальный сервиса для видеоконференций, запущенный ещё в 2020 году. Как и в Clubhouse, группы пользователей смогут слушать и взаимодействовать с теми, кто выступает на виртуальной «сцене».

Также Facebook планирует запустить продукт, который позволит пользователям записывать короткие голосовые сообщения и публиковать их в своей ленте, а также сервис поиска подкастов, который будет связан со Spotify. Пока в Facebook отказалась никак не комментируют эти новости.

Ранее сообщалось, что Facebook представил концепт уникального устройства, которое преобразует сигналы нервных окончаний на запястье в цифровые команды.

Как рассказали в самой компании, браслеты получат интеграцию с умными очками от Facebook. Их выход запланирован уже в этом году. По мнению создателей уникального гаджета, это позволит пользователю взаимодействовать с виртуальным и AR-мирами, проецируемые через очки, с помощью движений кистей и пальцев.

Также известно, что браслет можно использовать для ввода текста или замены компьютерной мыши. Кроме того, устройство будет обрабатывать нервные импульсы, которые передаются мозгом через мышцы на запястье.

При этом перспективы браслета, который ещё не имеет названия, пока туманны. В частности, в Facebook оценивают сроки внедрения этой уникальной технологии в 5-10 лет. По мнению специалистов, именно столько времени потребуется, чтобы гаджет добрался до пользователей.