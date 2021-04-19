ФАС возбудила антимонопольное дело в отношении Google

Федеральная антимонопольная служба сообщила, что компания Google злоупотребляет доминирующим положением на рынке сервисов видеохостинга YouTube.

«Поводом к проведению расследования стало заявление Региональной общественной организации «Центр Интернет-технологий» (РОЦИТ), которая пожаловалась на действия Google по внезапной блокировке, удалению аккаунтов и контента пользователей на видеохостинге YouTube.

«ФАС России установила, что правила, связанные с формированием, приостановлением, блокировками аккаунтов и обращения контента пользователей на Youtube являются непрозрачными, необъективными и непредсказуемыми. Это приводит к внезапным блокировкам и удалению аккаунтов пользователей без предупреждения и обоснования действий. ФАС России полагает, что такое поведение может привести к ущемлению интересов пользователей, а также к ограничению конкуренции на смежных рынках», – говорится в сообщении ведомства.

В рамках рассмотрения дела ФАС России планирует дать оценку действиям Google и их последствиям для пользователей и создателей контента.

ФАС напоминает, что согласно части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции запрещаются действия (бездействие) занимающего доминирующее положение хозяйствующего субъекта, результатом которых являются или могут являться недопущение, ограничение, устранение конкуренции и (или) ущемление интересов других лиц (хозяйствующих субъектов) в сфере предпринимательской деятельности либо неопределенного круга потребителей.