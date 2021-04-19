Фонд Дерипаски построил в Краснодарском крае центр спортивных единоборств

Спортивный фонд Олега Дерипаски построил в городе Усть-Лабинске Краснодарского края центр спортивных единоборств.

Двухэтажное здание площадью 1 200 квадратных метров возвели на территории стадиона «Кубань». Также известно, что в учебно-тренировочном центре спортсменов будут готовить к всероссийским и международным соревнованиям по таким видам спорта, как дзюдо, тхэквондо, сумо, самбо, вольная борьба, а также регби-7. При этом в центре будут функционировать бесплатные секции боевых искусств для детей, школьников и молодёжи, передаёт РИА Новости.

По данным агентства, которое ссылается на пресс-службу фонда, в центре работает два зала – один для тренировок, другой – для соревнований. Кроме того, есть современные раздевалки, душевые кабины и кабинеты для персонала. Одновременно в залах смогут заниматься до 100 человек.

При поддержке фонда «Вольное Дело», также основанного Олегом Дерипаской, на стадионе «Кубань» провели масштабную реконструкцию. В частности, обустроили корты для игры теннис и площадку для занятий баскетболом и волейболом. В 2002 году фонд оборудовал на стадионе футбольное поле, а в 2015 году заменил его покрытие на новое, более современное и высококачественное.

Наша справка

Фонд «Вольное Дело» основан промышленником и общественным деятелем Олегом Дерипаска. Сегодня это одна из крупнейших в России организаций, работающих в сфере благотворительности, меценатства и волонтёрства. Фонд решает социально значимые проблемы, поддерживает отечественное образование и науку, содействует сохранению культурно-исторического наследия России. При поддержке фонда реализовано 500 проектов в 50 российских регионах, его благополучателями стали 90 000 учеников, 4 000 учителей, 8 000 студентов вузов и техникумов, 4 000 ученых, 1 200 учреждений образования, науки, культуры, здравоохранения, спорта и других организаций.