Фондовые индексы США обновили рекорды

Индексы Dow Jones и S&P 500 обновили рекорд, завершив в «плюсе» 4-ю неделю подряд, передает «Интерфакс».

При этом индексы Dow Jones и S&P 500 обновили рекордные максимумы второй день подряд, прибавив 1,2% и 1,4% соответственно, свидетельствуют данные площадок. Nasdaq вырос на 1,1% , завершив ростом третью неделю подряд.

Аналитики утверждают, что на минувшей неделе поддержку рынку оказали сильные финансовые отчеты компаний, среди которых особенно выделялись доклады банков Goldman Sachs Group Inc. и JPMorgan Chase & Co.

16 апреля министерство торговли США сообщило, что на 19,4% относительно предыдущего месяца выросло число строящихся с марта месяца домов, в пересчете на годовые темпы этот показатель равен 1,739 млн., что стало максимумом за последние 15 лет.

15 апреля министерство труда США сообщило о сокращении числа новых заявок на пособие по безработице от американцев — до минимума с начала пандемии. Тем временем в стране выросли темпы розничных продаж, которые стали в марте максимальными с мая прошлого года и существенно превзошли прогнозы.