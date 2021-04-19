В Европе создана новая футбольная Суперлига

В клубном европейском футболе революция. Устав мириться с произволом и диктатом чиновников из УЕФА, «Барселона», «Ливерпуль», «Интер» и еще 9 самых богатых и сильных европейских футбольных грандов договорились создать Суперлигу. Решение беспрецедентное и настолько скандальное, что вызвало публичное осуждение президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Главная задача нового проекта стоимостью 6 млрд долларов и финансируемого JPMorgan — превзойти Лигу чемпионов, главное соревнование европейского клубного футбола, которое проходит под эгидой УЕФА.

Географическое представительство Суперлиги выглядит следующим образом: три клуба — мадридские «Реал» и «Атлетико», а также «Барселона» представляют Испанию; английских клубов вдвое больше, шесть: «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Арсенал», «Челси» и «Тоттенхэм Хотспур»; замыкают дюжину три итальянских команды: «Ювентус», «Милан» и «Интер». Еще три клуба присоединятся перед началом дебютного сезона, который начнется, как следует из заявления Суперлиги, в максимально сжатые сроки.

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В европейском клубном футболе явно начинается борьба за власть и за финансовые потоки, которые исчисляются миллиардами долларов и евро. Политики, фан-клубы и, естественно, футбольные чиновники и организации выступают против революционных преобразований.

Возглавит Суперлигу президент «Реала» Флорентино Перес.

«Мы поможем футболу на всех уровнях, — пообещал он, — поможем ему занять подобающее место в мире. Футбол — единственный вид спорта на планете, который имеет более 4 миллиардов болельщиков. Большие клубы обязаны выполнять их желания».

Вице-президентом Суперлиги выбран президент «Ювентуса» Андреа Аньелли, который покинул пост председателя Европейской клубной ассоциации (ЕСА).

Всего в новой лиге будет 20 команд, в том числе 15 постоянных членов, которые в основном перечислены выше и которым не нужно будет проходить жесткий квалификационный отбор. Получили приглашения на постоянное членство в Суперлиге, но еще не подписали соглашение о вступлении французский клуб «Пари Сен-Жермен» и мюнхенская «Бавария».

Постоянные члена Суперлиги получат на расширение и модернизацию инфраструктуры 3,5 млрд евро. Кроме этого, они получат от 100 до 350 млн евро каждый за участие в турнире. Естественно, клубы продолжат выступать и в национальных чемпионатах. Доходы от спонсорсов и продажи прав на трансляцию матчей ожидаются на уровне 4 млрд евро. Каждый участник соревнования получит фиксированный доход в размере 264 млн евро.

Декларация об образовании Суперлиги опередила серьезные реформы, которые грядут в Лиге чемпионов. Соглашение подписано вчера, в воскресенье вечером, а сегодня, в понедельник, соберется ежегодная конференция УЕФА, которая должна принять эти изменения. Их уже приняла на прошлой неделе ЕСА, состоящая из 200 европейских клубов. Подавляющее большинство клубов согласились на изменения. Что же касается грандов, то их не устроило недостаточное, по их мнению, участие в переговорах с телекомпаниями о продаже прав на трансляцию матчей.

УЕФА уже пообещала принять все меры для того, чтобы помешать проведению турнира Суперлиги. Чиновники, например, могут запретить игрокам, выступающим в Суперлиге, играть за национальные сборные в официальных турнирах, включая Кубок мира.

Главная цель создания Суперлиги, конечно, финансовая. Гранды, доходы которых во время пандемии катастрофически упали, очень рассчитывают с ее помощью поправить свое сильно пошатнувшееся финансовое положение.

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