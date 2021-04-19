Курс доллара: ситуация для рубля остаётся неопределённой

Прошедшая неделя выдалась для курса рубля очень непростой. Нашу национальную валюту буквально ежедневно бросало то в жар, то в холод на фоне новостей, которые приходили из-за океана.

Сначала стало известно, что президент США Джо Байден позвонил своему российскому коллеге Владимиру Путину и предложил встретиться, что моментально позволило курсу рубля вернуться к отметке в 75,50. Это произошло во вторник-среду. А уже в четверг всё тот же Байден ввёл новую порцию антироссийских санкций, после чего пара доллар-рубль ушла выше 77,00.

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Однако к концу недели, когда стало понятно, что санкции не такие ужасные как это первоначально ожидалось, наша валюта вновь воспрянула духом, закрывшись в пятницу в плюсе.

Так, по данным на 19:00 мск 16 апреля на Московской бирже курс доллара составлял 75,80 руб., а курс евро – 90,81 руб. Таким образом за неделю «американец» потерял сразу 1,63 руб., а «европеец» – 1,32 руб.

Мнения экспертов и прогнозы по курсу рубля на неделю

Олег Кочетков из МТС-Банка отметил, что на прошлой неделе рубль на новостях о санкциях и заявлениях Байдена регулярно уходил из плюса в минус и обратно.

«В пятницу же негативные настроения почти покинули валютный рынок, поэтому курс рубля отскочил от максимумов. Но говорить о том, что всё теперь будет с курсом российской валюты стабильно, пока рано», – полагает эксперт.

Как пояснил он, неопределенность на внешнеполитическом фронте сохраняется. Кроме того, продолжается общемировая тенденция на рост инфляции. А она давит на все валюты сегмента ЕМ, в том числе на рубль. Не всё спокойно в мире и с коронавирусом. Так, Кочетков напомнил, что стремительно растёт число заболевших в Индии. Да и ужесточения антироссийских санкций со стороны США исключать нельзя.

«На этом фоном устойчивое укрепление рубля выглядит маловероятным. В этой связи мы на наступившей неделе видим рубль в паре с долларом в пределах 75,00-78,00», – прогнозирует он.

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А вот, по мнению Виталия Громадина из «БКС Мир Инвестиций», прогнозный диапазон для курса доллара в районе 74,00-77,00, который был ими озвучен на прошлую неделю, сохранится и на предстоящие пять рабочих дней.

«Да, Вашингтон, запретил своим банкам участвовать в покупке на первичном рынке рублевых облигаций госдолга РФ. Однако глобальные игроки решили, что определенность лучше постоянных опасений, поэтому сейчас наступила некая разрядка, которая позволит рублю провести эту неделю более спокойно», – полагает он

Андрей Кочетков из «Открытие Брокер» также считает, что санкционные риски временно приостановили своё влияние на курсовую динамику, так как, по его мнению, ожидания «драконовских» санкций всё-таки не оправдались. При этом он не исключает, что в дальнейшем Вашингтон продолжит оказывать давление на Москву и может ввести более серьёзные и чувствительные для России ограничительные меры.

Однако, как подчеркнул Кочетков, скорее всего, этот случится не на этой неделе, а через какое-то время.

«Пока же на курс национальной валюты будут работать фундаментальные факторы положительного счёта текущих операций, относительно привлекательная доходность ОФЗ, высокие цены на нефть и налоговый период. Всё это в совокупности позволяет нам рассчитывать, что в ближайшие сессии пара доллар-рубль сумете вернуться в коридор 73,00-75,00. Но некоторая нервозная реакция пока всё же способна проявиться на фоне ответных шагов России», – заявил Кочетков.

Ещё более оптимистично настроен Михаил Зельцер из БКС, который считает, что фундаментально обоснованным курсом рубля к доллару является отметка в 70,00.

Но при этом он отметил, что нынешняя ситуация остаётся всё-таки неопределённой, а санкции против России, судя по всему, пока неокончательные.

«В этой связи, что-то прогнозировать на краткосрочную перспективу сложно. Если же говорить о более дальних перспективах, то при спокойном внешнеполитическом фоне пару доллар-рубль возле 70,00 можно ждать не раньше нынешней осени», – отметил он.

Богдан Зварич из Промсвязьбанка уверен, что на этой неделе можно ожидать рубль к доллару в коридоре 73,00-75,00. Как пояснил эксперт, поводом к столь оптимистичному прогнозу является улучшение геополитического фона, который продолжает во многом формировать курсовую динамику.

При этом в пользу рубля сейчас играют и фундаментальные факторы, в том числе дорожающая нефть. В частности, он ожидает, что в ближайшие дни бочка «чёрного золота» сорта Brent будет торговаться по 65-66 долл. или даже выше, что естественно поддержит нацвалюту.

«Да и в целом на ранках сохраняется умеренный спрос на рисковые активы, так как глобальные игроки немного успокоились после введения Вашингтоном антироссийских санкций, которые уже были заложены в курс. На этом фоне рубль продолжит восстановление, в результате чего пара доллар-рубль может оказаться ниже 75,00», – сказал Зварич.

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