МВД призвало россиян не участвовать в несогласованных акциях

Министерство иностранных дел (МВД) России призывает граждан не участвовать в несогласованных акциях, пообещав пресекать любую агрессию и провокации.

В сообщении, которое опубликовано на сайте ведомства, говорится, что МВД призывает россиян воздержаться от участия в несогласованных акциях, а также от посещения площадей и улиц, заявленных как места их проведения, в обозначенное организаторами время.

Согласно информации полиции, в ходе несанкционированных мероприятий возможны «провокации со стороны деструктивно настроенных лиц». В ведомстве предупредили, что любые провокации, а также беспорядки будут «незамедлительно пресекаться»,

«Сотрудники правоохранительных органов примут все необходимые меры для поддержания правопорядка. Правонарушители будут задержаны и привлечены к предусмотренной законом ответственности», — отметили в МВД РФ.

В ведомстве также призывали россиян предостеречь от участия в таких акциях своих несовершеннолетних родственников. Кроме того, в министерстве напомнили о риске заражения COVID-19.

«В условиях массового скопления людей возрастает риск заражения коронавирусной инфекцией», — говорится в релизе МВД России.

