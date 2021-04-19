На климатическом саммите не состоятся переговоры Путина и Байдена

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в рамках климатического саммита, который состоится 22-23 апреля, не предусмотрены двусторонние контакты президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, сообщают «РИА Новости». «Нет. Такие контакты не предусмотрены», – сказал Песков.

Сегодня, 19 апреля, было заявлено, что президент России выступит 22 апреля выступит на саммите по вопросам климата. «Владимир Путин изложит подходы России в контексте налаживания широкого международного сотрудничества, направленного на преодоление негативных последствий глобального изменения климата», – заявила в пресс-службе Кремля.

Вчера, 18 апреля, Песков заявил, что Владимир Путин еще не принял решение в запланированном на 22-23 апреля онлайн-саммите по климату.

«Нам надо проанализировать сначала вводные о том, как он [саммит] будет проходить, кто будет выступать, как, в какой очередности, что будет считаться итогом, кто будет председательствовать. И нам нужно их тщательно проанализировать перед тем, как будет принято решение об участии президента», – сказал Песков.

22-23 апреля США проведут международный саммит в онлайн-формате по вопросам борьбы с изменением климата, на который приглашены 40 мировых лидеров. Ранее президент США Джо Байден передал президенту России Владимиру Путину предложение принять участие в этом форуме и подтвердил это приглашение в телефонном разговоре с российским лидером 13 апреля.