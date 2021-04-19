Переговоры на пороге войны

Уровень эскалации вокруг Донбасса пойдет на спад. США уходят от прямого столкновения с Россией. Но экономическое и политическое давление на нас будет продолжено

«США не хотят начинать очередной цикл эскалации и конфликта с Россией. Мы хотим стабильных, предсказуемых отношений», — сказал Джо Байден в своей речи о России. Именно к этому, до совпадения в формулировке о «стабильных и предсказуемых отношениях», призывала российская дипломатия на протяжении всех последних лет.

Примирительная речь Байдена была произнесена на следующий день после того, как российский МИД впервые назвал США противником России. Если в США давно обозначают Россию как одну из ключевых угроз, то наша дипломатия избегала ярлыков, так что фраза «наши так называемые американские партнеры» стала популярной шуткой — какие уж тут партнеры.

И в этот раз видна противоречивость сигналов со стороны Штатов: в тот же день, еще до речи, Байден ввел против России очередной пакет санкций, впрочем, не самый жесткий из возможных. Российские официальные лица еще накануне звонка Байдена Путину ясно давали понять, что готовы к любым, самым жестким санкциям, включая отключение от международной системы SWIFT.

Открытая военная демонстрация разворачивания российских вооруженных сил в Крыму, Ростовской и Воронежской областях была именно знаком «партнерам». Булава — это знак власти, но при необходимости ее можно использовать и как палку. Чтобы знак был правильно истолкован, российские официальные лица заявили, что кровавая провокация Украины в Донбассе не будет принята Россией как обычное и допустимое дело. Дмитрий Козак сказал, что мы будем защищать российских граждан, Дмитрий Песков — что хаос на Украине затрагивает интересы России, а Сергей Рябков — что не удастся втянуть Россию в противостояние с Украиной, Россия будет считать противником США.

Это политический язык, который в какой-то момент мог стать и военным. В этом и риски, но без решимости действовать партнер-противник не принял бы слова в расчет.

Подробнее читайте в статьях журнала «Эксперт» «Шаг к безопасности в Европе» и «Последний звонок перед войной».