На рынке ПК дефицит и рост цен

На рынке персональных компьютеров стремительно растут цены, в том числе из-за дефицита комплектующих. Но производители ПК не спешат насытить рынок, так как не уверены, что высокий спрос сохранится и в будущем.

«Две тысячи двадцать первый — худший год для приобретения персонального компьютера» — высказываниями подобного рода полны специализированные ИТ-форумы. Такого роста цен рынок ПК не знал давно: в России компьютеры подорожали минимум на 20–30% за год, причем только в первом квартале текущего года — на 10–15%, и сейчас ценовое ускорение продолжается. В частности, по оценкам аналитической компании GfK, средняя цена компьютера в российской рознице составляет 730 долларов, или 56 тыс. рублей, — примерно на 20% больше, чем год назад, или на 12% по сравнению с последним кварталом прошлого года.

«В начале 2021 года дефицит усилился из-за нехватки мощностей для производства карт памяти, чипов, матриц, видеокарт, — рассказывает Евгений Миронюк, аналитик инвестиционной компании “Фридом финанс”. — Оперативных данных по дефициту чипов в мире в открытом доступе нет, они, вероятно, в распоряжении технологических компаний — заказчиков и производителей. Мы можем ориентироваться на косвенные признаки: цену на микропроцессоры, заявления менеджмента компаний. Ранее о дефиците процессоров заявляла Sony, объясняя этим низкий объем производства нового поколения PlayStation. Даже автопроизводитель Ford Motor заявил, что, если дефицит полупроводниковых материалов сохранится в течение первого полугодия 2021-го, это может обусловить снижение скорректированной EBIT на 1–2,5 миллиарда долларов. Сигналы о дефиците процессоров говорят еще и о том, что выпуск флагманских моделей смартфонов мог бы состояться, но цена аппаратов была бы неоправданно высокой (из-за стоимости процессоров) и возникла бы ситуация неудовлетворенного потребительского спроса».

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