Цены на нефть «придержали»

Мировые цены на нефть утром 19 апреля снижаются благодаря фиксации инвесторами прибыли после значительного роста котировок за прошедшую неделю, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.06 московскому времени цена фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent с поставками в июне потеряла 0,36%, достигнув отметки $66,53, стоимость июньских фьючерсов на WTI подешевела на 0,25%, до $63,03 за баррель, майских — на 0,21%, до $63.

За прошедшую неделю котировки нефти подскочили примерно на 6%. Рост вызван оптимизмом вокруг возросшего спроса, макростатистикой, прогнозами восстановления мировой экономики после пандемии и ростом числа привившихся от коронавируса граждан из разных стран. При этом инвесторы продолжают отслеживать статистику новых вспышек инфекции.

«На фоне нового роста случаев инфицирования в Индии и Японии высокие амбиции продолжают натыкаться на преграду коррекционной динамики», - предупреждает аналитик Axi Стивен Иннес, которого цитирует агентство France Presse.

Он уверен, что спустя полтора года после начала пандемии коронавирус все еще представляет значительную неопределенность для нефтяного рынка. Сразу в нескольких регионах Японии, к примеру, может быть введен режим ЧС из-за роста новых случаев COVID. Волнует экспертов и ситуация в Индии, - крупнейшем потребители нефти, где прирост заражений уже превышает 250 тысяч случаев в сутки.

Участники рынка продолжают отслеживать и данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes. 16 апреля фирма сообщила, что число действующих нефтяных буровых установок в США за неделю, завершившуюся 16 апреля, выросло на семь, до 344 агрегатов.

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