Пентагон подтвердил подлинность видео и снимков с НЛО

Видеоролик впервые был опубликован на сайте ExtraordinaryBeliefs.com художника и режиссера Джереми Корбелла и MysteryWire.com. На нем снят неопознанный летающий объект (НЛО) треугольной формы, на высокой скорости перемещающийся по небу. Он виден как будто через круглые зеленые очки.

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Это, а также три НЛО со снимков, как подтвердила пресс-секретарь Пентагона Сью Гоу, все подлинные. Она сообщила, что и видео, и снимки с предметами, называемыми в статье на MysteryWire.com, «Сфера», «Жёлудь» и «Металлический дирижабль», сделаны военнослужащими ВМС США.

Больше никаких подробностей о видео и снимках, которые произвели в Америке фурор, Сью Гоу сообщать не стала, туманно объяснив, что это может угрожать национальной безопасности США.

«Для того, чтобы сохранить безопасность операций и избежать раскрытия информации, которая может оказаться полезной нашим потенциальным противникам, — объяснила она, — Министерство обороны публично не обсуждает детали наблюдений или проверок якобы имевших место вторжений в наше воздушное пространство или на наши тренировочные полигоны, включая и вторжения того, что было изначально квалифицировано как НЛО».

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Сью Гоу только рассказала собравшимся журналистам, что со снимками и видео внимательно ознакомились сотрудники Отдела НЛО МО США. Это подразделение было создано в августе 2020 года специально для обнаружения и анализа неопознанных летающих объектов, которые могут представлять потенциальную угрозу национальной безопасности Соединенных Штатов.

НЛО вернулись на первые страницы американских газет и журналов ровно год назад. Пентагон в апреле прошлого года выложил три видеоролика с черными объектами, летящими по небу, и подтвердил, что они были сделаны военными моряками. Точные даты съемок военные не сообщили. Известно лишь, что они сделаны между 2004 и 2015 годами.

Национальная разведка и министр обороны США должны до конца июня 2021 года предоставить комитетам Конгресса по разведке и вооруженным силам открытый отчет об НЛО. Указание об этом содержится в комментарии комитета Сената США к подписанному президентом США Дональдом Трампом 27 декабря 2020 года закону о финансировании американской разведки на 2021 год. Как отмечается в документе, «комитет по-прежнему обеспокоен отсутствием единого всеобъемлющего процесса в рамках федерального правительства для сбора и анализа разведывательных данных о неопознанных летающих объектах, несмотря на их потенциальную угрозу».