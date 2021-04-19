«Норникель» подписал соглашение о поставках никеля и кобальта Johnson Matthey

Российский производитель металлов «Норникель» подписал соглашение о долгосрочных поставках никеля и кобальта британской Johnson Matthey для производства материалов батарей для электромобилей.

Как передаёт агентство Reuters со ссылкой на официальную информацию российской компании, продукция, в частности, будет поставляться для строящегося в Финляндии предприятия катодных материалов Johnson Matthey.

Кроме того, компании также заключили меморандум о взаимопонимании для изучения возможностей дальнейшего расширения поставок металла в будущем.

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«Норникель» – российская горно-металлургическая компания. Объединяет группу предприятий, которую возглавляет Публичное акционерное обществом «Горно-металлургическая компания «Норильский никель».

Ранее основная часть современного «Норильского никеля» была известна как «Норильский горно-металлургический комбинат имени А. П. Завенягина» (НГМК).

Председателем совета директоров «Норникеля» с марта 2013 года является бывший председатель совета директоров алмазной монополии De Beers Гарет Пенни. Генеральным директором с декабря 2012 года – Владимир Потанин. Штаб-квартира «Норникеля» расположена в Москве-Сити, в небоскрёбе Меркурий-сити-тауэр.