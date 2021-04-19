«НОВАТЭК» просит «Газпром» продать месторождения на Ямале

Председатель правления «НОВАТЭКа» Леонид Михельсон предложил главе «Газпрома» Алексею Миллеру продать Тамбейскую группу месторождений, расположенную на полуострове Ямал, пишет газета «Коммерсантъ». Оплата предлагается, как деньгами, так и акциями. В настоящее время «Газпром» владеет 9,99% акций «НОВАТЭКа».

В пресс-службе газового концерна сообщили, что Михельсон приезжал к Миллеру, и на встрече «были рассмотрены вопросы взаимодействия компаний».

Тамбейская группа месторождений включает в себя Северо-Тамбейский, Западно-Тамбейский, Тасийский и Малыгинский лицензионные участки, полученные «Газпромом» в 2008 году после подписания соответствующего распоряжения российского кабмина. После первых этапов геологоразведки в компании «Газпром» пришел к выводу, что первые три участка группы составляют одно гигантское Тамбейское месторождение.

Вопрос о покупке «НОВАТЭКом» ямальского месторождения поднимался неоднократно. Так, в 2012 году рассматривалась возможность создать совместное предприятия на основе ресурсной базы трех месторождений.

В 2016 году сообщалось о предложении «НОВАТЭКа» купить у «Газпрома» эти месторождения.

В 2017 году газовая корпорация сообщила о пересмотре оценки по запасам этой группы месторождений на 4,1 трлн куб. метров — до 6,7 трлн куб. метров. Еще через год прогнозы по запасам выросли до 7,7 трлн куб. м. После чего к разработке месторождения был привлечен партнер «Газпрома» АО «РусГазДобыча».