Олег Дерипаска обвинил Росстат в «жонглировании цифрами» о числе бедных в России

Российский предприниматель Олег Дерипаска считает, что данные Федеральной службы государственной статистики (Росстата), согласно которым уровень бедности в нашей стране по итогам прошлого года оказался самым низким за последние 5 лет, не соответствуют действительности. По его мнению, такие цифры можно объяснить «манипуляциями статистикой».

«Нас пытаются убедить, что число граждан России, доходы которых находятся ниже прожиточного минимума, составляет 17,8 млн человек, — написал Дерипаска в своём телеграм-канале. — На самом деле граждан с такими доходами у нас в стране около 80 млн. Но Росстат за последние годы научился так виртуозно жонглировать цифрами и манипулировать статистикой, что мы теперь вынуждены читать такие «бравые» отчёты о «победах» над бедностью».

Как подчеркнул предприниматель, очень обидно, что все эти «победы» в основном происходят только на бумаге, а не в реальной жизни.

Напомним, согласно последним данным Росстата, доля россиян, чей доход ниже прожиточного минимум по итогам прошлого года снизилась до 12,1% (17,8 млн человек). В Федеральной службе государственной статистики утверждают, что это минимальное значение с 2014 года, когда официальный уровень бедности составлял 11,3%.

Ранее сообщалось, что Дерипаска охарактеризовал решение ЦБ РФ о повышении ключевой ставки как атаку на доходы россиян, прибыль компаний и правительство.

Кроме того, он раскритиковал идеологию регулятора по борьбе с инфляцией. по мнению предпринимателя, инфляцию можно победить увеличивающимся предложением российских товаров и услуг.

«Но для этого нужны инвестиции. Кто будет инвестировать в предприятия с рентабельностью в районе 3-4%, когда ЦБ восстанавливает депозитные ставки на уровне 5%? Какой-то театр абсурда», — заявил он.

Как считает Дерипаска, повышение ставки ЦБ неизбежно отразится на политической обстановке в стране и предстоящих выборах в Государственную думу, которые пройдут «не в самой спокойной обстановке».