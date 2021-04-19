Переговоры советников лидеров «нормандской четверки» закончились безрезультатно

Политические советники лидеров стран «нормандской четверки» (России, Украины, Франции и Германии) на видеоконференции затронули лишь вопрос соблюдения перемирия на линии соприкосновения на Донбассе, но не смогли достичь конкретных договоренностей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на свой источник близкий к переговорам.

О ситуации на Донбассе и о вариантах развития событий читайте в материале "Последний звонок перед войной"

По инициативе российской стороны в первую очередь был обсужден раздел кластеров о соблюдении перемирия. К обсуждению других содержащихся в кластерах вопросов урегулирования ситуации на Донбассе участники не приступили.

«Конкретные предложения РФ о механизме предотвращения эскалации перестрелок на Донбассе, а также способах привлечения к ответственности виновных натолкнулись на обструкцию со стороны Украины. Представители Германии и Франции вместо конкретных решений предложили безадресное декларативное политическое заявление о приверженности режиму прекращения огня – в стиле, как было сказано (замглавы администрации президента РФ Дмитрием - ИФ) Козаком на переговорах, "мы за все хорошее и против всего плохого".

В результате более чем 3-х часовые переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе закончились безрезультатно», - сказал источник «Интерфакса».