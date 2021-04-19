Прогноз погоды: синоптики рассказали о странностях предстоящего лета 2021 года

Все последние годы очень странная погода наблюдается не только в нашей стране, но и в мире в целом: там, где традиционно должно быть тепло – холода и морозы, выпадет снег. А там, где холодно – становится непривычно жарко. Зиму в России обещали тёплую, но ошиблись – всё засыпало снегом, морозы стояли сильные и непривычно долгие.

Например, такой прогноз погоды обещают нам на майские праздники: всю Россию ждут сюрпризы

Весна 2021 тоже пока больше удивляет, чем радует: март был холодным, апрель – пока нестабильный, на майское тепло, судя по прогнозам погоды от метеорологов, рассчитывать не приходится

Вы только посмотрите прогноз погоды на май: такого поворота не ожидал никто

Остаётся ждать лета. Какое же будет лето 2021 года?



Прогноз погоды от метеорологов на период с июня по июль уже выдавались самые разнообразные: и «персиковым» лето будет, и жарким, и «бунтарским»...



Сейчас же синоптики предупреждают о странностях предстоящего лета.

Прогноз погоды на июнь. Предварительный прогноз синоптиков

Весь июнь, по прогнозу синоптиков, на Русской равнине будет умеренно прохладно. Например, в Москве температура воздуха весь месяц не прогреется сильнее плюс 22-24. Сильных дождей, правда, пока не обещают, но по большей части облачность будет переменная.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области в первом месяце календарного лето будет холоднее: в начале июня плюс 17, к концу месяца столбики термометров поднимутся до плюс 21-22. При этом в городе на Неве ожидаются осадки, пасмурная погода, хотя и солнечных дней будет в достатке.

В Крыму ещё недавно синоптики прогнозировали холодное начало лета, но уже изменили своё мнение – воздух уже в первых числах июня здесь прогреется до плюс 25, а к концу июня и до плюс 30. Примерно такая же климатическая ситуация ожидается и в Краснодарском крае: жарко, солнечно, никаких дождей.

А вот Сибирь действительно ждёт странное лето. по крайней мере, в июне, когда почти во всех сибирских регионах будет неожиданно. В первые июньские дни градусники покажут плюс 22, но рост температурного фона прогнозируется постепенным и к концу месяца дойдет до плюс 25.

На Урале в июне будет куда прохладнее: около плюс 18, а ближе к июлю станет плюс 22. В этом как раз ничего странного нет, а вот то, что в некоторых уральских регионах возможны ураганы – очень даже необычно.

Долгосрочный прогноз погоды на июль

Метеорологические новости на июль – тоже странные. Синоптики говорят, что возможны резкие скачки температуры. Также по всей России возможны сильные грозы и ураганный ветер. Но, по прогнозам специалистов, жара будет стоить удушающая.

Так, в Москве уже в первую неделю июля воздух станет прогреваться до плюс 27-30, возможны грозы с сильным шквалистым ветром. Ближе к началу августа воздух немного остынет до плюс 24-27.

В Санкт-Петербурге в июле будет всё стабильно: мало дождей, много солнца, а градусники покажут в основном плюс 23-24. Третья неделя второго месяца лета порадует жителей Северной столицы и Ленинградской области летней жарой – воздух днём прогреется до плюс 27-29. Возможны осадки, а также грозы и молнии.

В Поволжье лето будет жарким на всей территории региона без исключений, что довольно странно. Так, в Татарстане солнце прогреет воздух до плюс 28-31.И такая погода простоит почти до августа. Очень жарко будет также в Саратовской и Самарской областей – там будет настоящее пекло за плюс 30-33.

Крым в июле – без странной погоды: стабильная жара до плюс 30-35, а местами даже выше, тёплое море и самое время для пляжного отдыха. На Кубани синоптики обещают жару в июле до плюс 35-37 и минимум дождей.

На Урале в середине лета будет всё спокойно, без катаклизмов, а средняя температура воздуха составит плюс 22-25. Но это ближе к концу месяца. Зато странным июль будет в Сибири – воздух прогреется в регионе до неожиданных плюс 25-27. Дождей, ветра и гроз пока не обещают.

Погода в России в августе.

Долгосрочный прогноз погоды на август 2021

В Москве, по прогнозу синоптиков, в августе будет довольно жарко – до 20-х чисел последнего месяца лета градусники стабильно станут показывать плюс 25-26, только к концу месяца воздух начнёт остывать и повеет близкой осенью. Облачность почти все дни переменная, возможны небольшие осадки.

В Санкт-Петербурге август тоже окажется немного странным. Здесь, как и в Москве первые три недели будут очень тёплыми: плюс 23-25. Резкое падение температуры начнётся с 25 августа, когда воздух остынет до плюс 17, а весь регион накроют мощные и продолжительные ливни.

А вот в Крыму и Краснодарском крае климатическое лето не захочет сдавать свои права почти до середины сентября. Весь август и начало календарной осени здесь будет плюс 30 и даже выше. И лишь после 15-16 сентября возможно незначительное похолодание.

На Урале в августе также будет тепло, но при этом малосолнечно: в среднем весь месяц температурный фон сохранится на показателях плюс 23-25, с небольшой просадкой до плюс 19 на пару-тройку дней в третьей декаде месяца.

Вот о таких прогнозах погоды на предстоящее лето 2021 года нам пока рассказывают синоптики. Но окажутся ли они правы со своим долгосрочным прогнозом, мы узнаем немного позже.

Прогноз погоды. Гисметео о лете 2021 года

Погода на лето всех очень удивит: синоптики рассказали о летнем безумии

Прогноз погоды в России: синоптики рассказали о неожиданном начале лета

