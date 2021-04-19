Роспотребнадзор назвал процент россиян, обладающих иммунитетом к COVID-19

От 25% до 87% россиян, которые проживают в разных регионах страны, уже имеют иммунитет к COVID-19.

Соответствующие данные содержатся в презентации главы Роспотребнадзора Анны Поповой, представленной на общем собрании отделения медицинских наук РАН. Согласно исследованию популяционного иммунитета россиян, которое специалисты ведомства провели в марте 2021 года, иммунитет к COVID-19 сформировался у 25-87,1% жителей РФ, передаёт ТАСС.

При этом иммунитет имеют к коронавирусу имеют около 40,6% москвичей и почти 44% жителей Подмосковья. При этом в Санкт-Петербурге иммунитет сформирован у 27,4% местных жителей. Лидирует же здесь Астраханская область, где иммунитет к ковиду сформирован у 51,6% жителей. На втором месте Белгородская область (47,7%). Далее расположились Ставропольский край (46,7%) и Татарстан (45,5%).

Меньше всего жителей с иммунитетом к COVID-19 в Краснодарском крае (5,1%) и Тюменской области (9,5%).

Ранее сообщалось, что cуточный прирост новых случаев коронавируса в России составил 8 589. Нарастающим итогом в стране выявили за все время эпидемии 4,71 млн заболевших COVID-19. Скончались от инфекции в общей сложности 105 928 россиян, из которых умерли за последние 24 часа 346 человек. Выписаны за сутки 6 818 россиян, в общей сложности 4,33 млн пациентов перебороли заболевание.

В Москве суточный прирост составил 2 279 случаев, скончались 59 человек. Столица продолжает оставаться на первом месте среди регионов по суточному приросту инфицированных. На втором месте остается Санкт-Петербург (+692), на третьем месте Московская область (+592). В пятерке также Ростовская область (+237) и Нижегородская область (+201).