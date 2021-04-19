Курс доллара: ЦБ может пойти на жесткие меры

Курс доллара вырос в ходе торгов в понедельник. Доллар открыл торги на уровне 75.96, а евро - на отметке 90.93. К 17:00 доллар США вырос и достиг уровня 76.34 рубля, а евро вырос до 91.77 рубля. Упомянем также, что индекс DXY при этом за то же время упал на 0.42% и достиг уровня 91.17 пункта.

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«Открывшись вниз на умеренно негативном внешнем фоне, рубль продолжил активно снижаться, нивелировав восходящее движение пятницы. В начале дня мировые рынки и нефтяные цены находились под давлением, но быстро перешли к восстановлению.Для нас негативом остается напряженная геополитическая обстановка. На выходных антироссийская риторика на Западе усилилась. Тем не менее рубль относительно сдержанно реагирует на этот фактор.В начале основной сессии российская валюта перешла к умеренной коррекции, реагируя на ускорение роста глобальных площадок и нефти. Правда, затем внешний фон ухудшился, вернув рубль к нисходящей динамике»,- комментирует поведение нацвалюты аналитик БКС Дмитрий Бабин.

Учитывая слабость рубля ожидаем, что краткосрочно он будет колебаться в коридоре 75.7 — 76.4 против доллара и 90.5 — 91.8 против евро.

По словам Андрея Кочеткова из Открытия Брокер, рубль вновь под давлением внешнеполитических факторов.

"К середине московских торгов баррель Brent стоил около 5075 рублей. Ставки MosPrime выросли на день до 4,62%, на неделю остались на уровне 4,63%, а на месяц повысились до 4,99%. Рынок постепенно отражает спрос на ликвидность налогового периода. Кроме того, ожидания по заседанию ЦБ РФ говорят об уверенности большинства участников рынка в повышении ставки на 25 базисных пунктов, но некоторые допускают изменение ставки сразу на 50 базисных пунктов. Аргументами в пользу второго варианта выступают факторы внешнеполитического риска, которые требуют от рубля более высокой доходности для обеспечения стабильности курса", - отмечает Кочетков.

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