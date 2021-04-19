Сюжет дня: акции золотодобытчиков в тренде

В лидеры торгов вышли акции сразу нескольких золотодобывающих компаний по итогам дневной сессии на Мосбирже в понедельник, 19 апреля. За день подорожали бумаги компании Petropavlovsk (+3,62%), «Полиметалл» (+1,90%), «Полюс» (+1,48%).

Интерес трейдеров к бумагам возник на фоне обновления золотом месячного максимума: в течении сессии стоимость металла достигала 1790,25 долларов за унцию. Последний раз золото торговалось в таком диапазоне 25 февраля. К вечерним торгам стоимости снизилась до 1770,10 долларов.

Индекс Мосбиржи к концу торгов снизился на -0,68% до 3574,08 пунктов. Индекс РТС опустился на -1,37% до 1476,58 пунктов. Стоимость нефти Brent по состоянию на 19:44 мск составила 66,85 долларов за баррель (+0,12%). Российская валюта слабела – 76,33 рубля за доллар.