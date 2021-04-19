В Москве сдадут в аренду помещение в доходном доме Исакова на Пречистенке – заммэра Ефимов

В Москве выставили на торги под аренду нежилое помещение площадью 131 квадратный метр в Доходном доме Исакова по адресу ул. Пречистенка, дом 28, который является объектом культурного наследия федерального значения. Об этом сообщила пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений со ссылкой на заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова.

Помещение расположено в подвале исторического жилого здания, построенного в 1906 году в стиле модерн по проекту архитектора Л.Н. Кекушева.

«Помещение на Пречистенке находится в доме в пешей доступности от станции метро «Парк культуры». Объект имеет свободное функциональное назначение и будет сдан в аренду на срок 10 лет. Арендатор сможет открыть там офис, магазин или любое другое коммерческое учреждение, разрешенное к размещению в жилом доме. Начальная ставка годовой аренды за объект составляет 944,3 тысячи рублей или 7,2 тысячи рублей за квадратный метр в год», – сказал заместитель мэра.

Здание является образцом стиля модерн начала XX века. Оно украшено лепным декором, на верхнем этаже здания помещено круглое слуховое окно в обрамлении двух женских фигур. Завершает фасад мощный выступающий карниз криволинейной формы. Петербургский купец Иван Павлович Исаков владел домом до революции. С 1925 года здесь было жилищное товарищество, сегодня это жилой дом.

«Помещения в центре города пользуются популярностью у бизнеса. По итогам первого квартала город реализовал в аренду 153 нежилых помещения, из них 18 в ЦАО. В этом году конкуренция на торгах по аренде в ЦАО составляет более 10 участников на лот, что в 4 раза выше показателей по итогам 1 квартала 2020 года», - добавил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

Победитель аукциона по аренде данного объекта на Пречистенке должен будет провести работы по сохранению занимаемых подвальных помещений и приспособить объект для современного использования согласно акту технического состояния. Проведение работ будет осуществляться под контролем специалистов Мосгорнаследия. Заявки на участие в торгах принимаются до 30 апреля 2021 года, аукцион состоится в электронной форме 7 мая.