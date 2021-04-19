В МВД рассказали об отличиях электронных паспортов от обычных

Главной отличительной особенностью обычных бумажных паспортов от электронных является формат изготовления, рассказали в МВД агентству РИА «Новости». Новые паспорта плюс к основным данным будут содержать отпечатки двух пальцев рук, добавили в ведомстве.

«Основное отличие ПЭН (пластиковой карты, содержащей электронный носитель информации) от действующего «бумажного» — формат изготовления в виде пластиковой карты», — говорится в ответе ведомства на запрос.

В МВД также уточнили, что новые электронные паспорта будут содержать персональные и биометрические данные его владельца.

«В процессе выдачи потребуется цифровое фотографирование гражданина и сканирование отпечатков папиллярных узоров двух пальцев рук», — уточнили в МВД процедуру оформления документа. По желанию владельца в документ можно добавлять электронную подпись владельца.

Паспорта нового образца начнут выдавать в Москве с декабря текущего года, в остальных регионах процесс будет запущен по мере технической готовности региональных ведомств, определяемой правительством, но не позднее чем с июля 2023 года. Документ будет выдаваться по желанию гражданам, начиная с 14-летнего возраста. На первоначальном этапе предполагается выдать не менее 100 тысяч таких паспортов. При утере такие паспорта можно будет быстро заблокировать.

Об электронных загранпаспортах речи пока не идет, однако в МВД рассчитывают, что в страны, в которые граждан России впускают по внутреннему паспорту, можно будет въехать и по новому документу.

