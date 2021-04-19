В России определили инновационные технологии в сфере образования

Мероприятие прошло в смешанном очно-дистанционном формате с участием представителей московских и региональных вузов, профильных органов власти, Российского союза промышленников и предпринимателей, «Опоры России», Ассоциации участников финансового рынка «Совет по развитию профессиональных квалификаций», «Агентства развития профессионального мастерства» (WorldSkills Russia), Корпорации малого и среднего предпринимательства, Федерального учебно-методического объединения в системе среднего профессионального образования, ГБУ «Малый бизнес Москвы», «Темоцентр», «Интерфакс», «Агентства по контролю качества образования и развитию карьеры», «Национальной ассоциации обучения предпринимательству», «Финансово-Экспертные системы», «СтрелаТек», «Данон».

Участники семинара поделились опытом создания и развития федеральных инновационных площадок (ФИП), утверждённых приказом Минобразования в декабре 2020 года. Представители научного сообщества сошлись во мнении о том, что ФИП играют ключевую роль в модернизации российского образования и реализации национальных проектов. Каждая из 127 созданных площадок, как было сказано на семинаре, является важным элементом инновационной структуры, которую формирует Министерство науки и высшего образования РФ.

«Проведение подобных семинаров способствуют развитию федеральных инновационных площадок и развитию наилучших практик, которые позволяют формировать новые инновационные подходы в образовательной экосистеме России. Инновационное развитие любых сфер экономической деятельности государства сегодня становится нормой эффективного совершенствования общества», — заявила Татьяна Сергеева, генеральный директор компании «Финансово-Экспертные системы».

Представители вузов презентовали идеи своих инновационных площадок. Так, например, президент Университета «Синергия», доктор экономических наук, член корреспондент РАО Юрий Рубин раскрыл цели ФИП под названием «Модель инновационной системы непрерывного предпринимательского образования», в рамках которой в «Синергии» готовят профессиональных предпринимателей. При этом президент Университета «Синергия» обозначил ключевые проблемы, связанные с обучением предпринимательству в России, включая отсутствие системы предпринимательского образования в стране и федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) по направлению «предпринимательство». «Парадокс заключается в том, что предпринимательство как явление существует много тысячелетий и сегодня во всём мире предпринимательству обучают по отдельным программам в бакалавриате, магистратуре и postgraduate study. Но в нашей стране предпринимательство пока ещё не стало самодостаточным предметом обучения в университетах», — отметил Юрий Рубин.

В свою очередь, заместитель проректора по дополнительному профессиональному образованию Финансового университета при Правительстве РФ Анатолий Быков рассказал о проекте «Сетевой университет как форма организационно-методического взаимодействия вузов в развитии дополнительного профессионального образования». Директор программ Научно-исследовательской лаборатории россиеведения, евразийства и устойчивого развития СЗИУ РАНХиГС при Президенте РФ Ирина Нам презентовала ФИП «Кадры для инновационного развития сельских территорий и инфраструктурной модернизации предприятий АПК». Вера Никифорова, доцент кафедры искусствоведения арктического государственного института культуры и искусств, обозначила задачи сразу двух реализуемых на базе вуза ФИП: «Инновационная модель непрерывной подготовки кадров в формате креативного агентства» и «Школа креативного бизнеса». Всего в качестве спикеров на семинаре выступили более 60 человек.

Участники встречи обсудили не только проблематику ФИП. В ходе семинара поднимались такие темы, как «Практика обучения стратегиям и тактическим моделям конкуренции в современной магистратуре», «Диджитализация как драйвер трансформации образовательных процессов», «Модели сетевого и регионального взаимодействия университетов-соисполнителей в рамках федеральных инновационных проектов», «Подходы к оценке качества образования в контексте международной практики экспертиз в сфере высшего образования» и «Диджитализация как драйвер роста российского бизнеса».

В рамках мероприятия неоднократно звучали утверждения о том, что подходы к образованию претерпевают значительные изменения в условиях глобальной цифровизации. В частности, обучение становится индивидуализированным и непрерывным.

«Студентов мы должны готовить кастомизированно, то есть под конкретный запрос, и разговаривать с ними необходимо об индивидуальных траекториях, — заявил Андрей Остроух, профессор кафедры «Автоматизированные системы управления» МАДИ. — В современной экономике не бывает двух одинаковых чемоданов: каждый чемодан делается под конкретного заказчика. Соответственно, и студент делается под определённый проект. И здесь возникает другая проблема: учиться, судя по всему, приходится всю жизнь».

Учитывая стремительное развитие технологий, полученное студентом образование устаревает почти сразу после получения диплома. Такое мнение высказал директор Центра стратегического инновационного развития высшей школы ТвГУ Андрей Белоцерковский. Сегодня специалистам во всех без исключения сфер приходится постоянно обновлять свои навыки и знания, чтобы оставаться востребованными.

«Цифровизация — это мощнейшая индустриальная революция, по своим масштабам соизмеримая с индустриальной революцией, произошедшей более 100 лет назад, — уверен Андрей Белоцерковский. — Только предыдущая индустриальная революция длилась очень медленно, а нынешняя происходит быстро. Предыдущая индустриальная революция сделала среднее образование всеобщим. Происходящая сейчас цифровизация трансформирует все виды деятельности человека и серьёзно меняет требования к системе образования».

В связи с этим участники семинара обсудили инновационные практики обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий, искусственного интеллекта, 5G или, к примеру, технологий виртуальной реальности. Некоторые из этих инноваций уже стали неотъемлемой частью научной жизни. Многие спикеры констатировали, что пандемия коронавируса, разразившаяся в 2020 году, подтолкнула развитие информационных технологий в системе образования.

Ректор Университета «Синергия» Артём Васильев выразил надежду на то, что все инновационные практики, которые заявлены к реализации на базе ФИП, действительно будут воплощены в жизнь.

«Важно понимать, как мы будем реализовывать их на практике и доводить до окончательного бенефициара — до студента. Студент должен понять инновацию и вместе с ней жить. Только тогда он станет успешным студентом. В нашем университете функционирует лаборатория счастья: мы каждый год замеряем уровень счастья наших студентов и позиционируем «Синергию» как счастливый университет. Счастье студента зависит от его успешности, которая, в свою очередь, зависит от тех инноваций, которые мы нарабатываем и реализуем в рамках федеральных инновационных площадок. Успешный и счастливый студент в определённом смысле способствует развитию экономики, повышению ВВП и выполнению майских указов Президента России».