В России построят уникальный атомный энергоблок

Осенью текущего года в Томске начнется строительство первого в мире опытно-демонстрационного энергоблока с ядерным реактором на быстрых нейтронах и свинцовым теплоносителем БРЕСТ-ОД-300, пишет издание российской атомной отрасли газета «Страна Росатом».

В материале сообщается, что энергоблок будет задействован в отработке технологий атомной энергетики будущего. Лицензия на строительство энергоблока БРЕСТ-ОД-300 выдана Ростехнадзором в феврале 2021 года предприятию госкорпорации «Росатом» «Сибирский химический комбинат» (СХК, Северск, Томская область).

В материале уточняется, что электрическая мощность энергоблока составит 300 МВт, в основе будет заложен реактор на быстрых нейтронах БРЕСТ-ОД-300 с тяжелометаллическим теплоносителем. Помимо энергоблока, ОДЭК включает в себя комплекс по производству смешанного нитридного уран-плутониевого ядерного топлива для реактора БРЕСТ-ОД-300, а также комплекс по переработке отработавшего топлива.

Ожидается, что новый комплекс позволит производить электричество, а также готовить его из выгружаемого из активной зоны реактора топлива, благодаря замкнутому ядерному топливному циклу.

Эксплуатация энергоблока БРЕСТ-ОД-300 начнется в период до 2035 года согласно стратегии, утвержденной правительством России весной 2020 года. По предварительным данным, пуск энергоблока может состояться в 2026 году.

