В России за сутки выявлено 8,5 тыс. новых случаев COVID

Суточный прирост новых случаев коронавируса составил 8589 в 83 регионах РФ, сообщает оперштаб. Нарастающим итогом в стране выявили за все время эпидемии 4,71 млн заболевших коронавирусом. Скончались от инфекции в общей сложности 105 928 россиян, из которых умерли за последние 24 часа 346 человек. Выписаны за сутки 6 818 россиян, в общей сложности 4,33 млн пациентов перебороли заболевание.

В Москве суточный прирост составил 2 279 случаев, скончались 59 человек. Столица продолжает оставаться на первом месте среди регионов по суточному приросту инфицированных. На втором месте остается Санкт-Петербург (+692), на третьем месте Московская область (+592). В пятерке — Ростовская область (+237) и Нижегородская область (+201).

По данным университета Джонса Хопкинса, Россия находится на пятом месте в мире среди стран с наибольшим приростом COVID. Лидируют США, где за все время выявлено 31,67 млн зараженных. Далее следуют Индия (15 млн), Бразилия (13,94 млн) и Франция (5,35 млн). На 6-ом месте Великобритания с 4,4 млн заболевших. В Турции (7-е место) - 4,26 млн эпизодов.

