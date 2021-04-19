В России зарегистрирован экспресс-тест для обнаружения антител к COVID

Компания «Рапид БИО» и компания «Авивир», являющиеся резидентами «Сколково», зарегистрировали экспресс-тест для обнаружения антител к коронавирусу после вакцинации, пишет РБК, ссылаясь на пресс-службу центра.

Для проведения теста нужна одна капля крови человека, который проводит проверку. Результат будет известен через 15 минут, его достоверность составляет 96%. В компаниях сообщают, что реагенты тест-системы «отвалидированы» под российские вакцины, в первую очередь — под «Спутник V». Авторы изобретения сообщают, что пациенты смогут сделать тест самостоятельно, не посещая медицинское учреждение, как до вакцинации, так и после нее. Также тест способен определять антитела, которые образуются после заражения коронавирусом, сообщил сооснователь «Рапид Био» Семен Покацкий.

Ранее в Росздравнадзоре заявили, что в России зарегистрирован первый в России тест для выявления британского штамма коронавируса.