Власти Праги потребовали от посольства России освободить часть земельного участка

Пражские власти потребовали от посольства России освободить полгектара от общей площади, которую занимает диппредставительство, сообщает ТАСС. С этим предложением глава муниципалитета района Прага-7 Ян Чижинский обратился к властям Чехии.

«Городской совет Праги призвал правительство Чехии провести переговоры о приведении площади посольства РФ в соответствие с состоянием, которое предшествовало вторжению войск Варшавского договора в [августе] 1968 года [в Чехословакию написал Чижинский в твиттере.

Претензии касаются территории, которая до 1968 года входила в состав примыкающего к ней парка Стромовка. Чешское телевидение уточнило, что речь идет о половине гектара земли. Городские власти намерены разбить там цветочные клумбы и высадить деревья, как это было до августа 1968 года, когда на этой территории был развернут лагерь одной из советских воинских частей.

Вчера, 19 апреля, министерство иностранных дел России объявило персона нон грата 20 посольства Чехии в Москве и дало чуть более суток на то, чтобы покинуть страну, сообщает «Интерфакс».

«В МИД России был вызван посол Чешской Республики в Российской Федерации Витезслав Пивонька. Послу заявлен решительный протест в связи с недружественным актом властей Чехии в отношении персонала российской дипмиссии в Праге», – говорится в сообщении российского МИД.

Чешскому послу сообщили, что двадцать сотрудников посольства Чехии в Москве объявляются персона нон грата. «Им предписано до истечения конца дня 19 апреля 2021 г. покинуть территорию нашей страны» – сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Этот шаг стал ответом на решение чешских властей о высылке 18 российских дипломатов. По версии Праги, речь идет о сотрудниках разведки, работающих под дипломатическим прикрытием. Чешские власти пошли на такой шаг, так как, по их версии, российские спецслужбы оказались причастны к взрыву склада боеприпасов в Чехии в 2014 году, в результате которого погибли два человека.