Выборы в Германии: «Зелёные» выдвинули на пост канцлера критика «Северного потока – 2»

Новым канцлером ФРГ может стать сопредседатель партии «зелёных» Анналена Бербок. На выборах в бундестаг она станет кандидатом на пост главы правительства от партии, у которой есть шанс его возглавить.

Как передаёт «Европейская правда» со ссылкой на Spiegel, кандидатуру согласовали между собой сопредседатели партии Роберт Габек и сама Анналена Бербок. После чего с их решением согласились коллеги.

При этом пока речь не идёт об окончательном решении, так как кандидатуру Бербок необходимо ещё утвердить на партийном конгрессе. А он состоится только в середине июня.Однако, как уверенны многие местные политологи, это решение останется неизменным.

Габек и Бербок совместно возглавляют партию «Зелёных» уже 3,5 года. При этом они считаются представителями «реалос». Именно так в ФРГ называют крыло в этой партии, представители которого выступают за умеренную, «реальную» экологическую политику внутри действующей системы.

В этом их главное отличие от экологических фундаменталистов и противников участия в правительстве («фундис»). Оба лидера партии харизматичны и избегают радикальных заявлений, оттолкнувших часть избирателей на прошлых выборах.

При этом у более опытного 51-летнего Хабека, ранее возглавлявшего министерство экологии в земле Шлезвиг-Гольштейн на севере ФРГ, рейтинг долгое время был выше, чем у 40-летней Бербок, которая является с 2013 года депутатом бундестага, но в правительстве никогда не работала.

Однако к середине апреля этого года Бербок смогла почти догнать Хабека по уровню поддержки и фактически стала лицом «Зелёных», часто появляясь и эмоционально выступая на немецком ТВ.

Во внешней политике у Бербок репутация очень жёсткого критика действий РФ в Украине. Кроме того, политик выступает против завершения строительства газопровода «Северный поток — 2».

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