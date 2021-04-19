Заинтересованность компаний-экспортеров поможет развитию возобновляемой энергетики

Одной из причин слабого по сравнению с мировым развития возобновляемой энергии в России является незаинтересованность компаний-потребителей в <зеленой> энергии. Такое мнение в ходе экспертной дискуссии высказал руководитель энергетического бизнеса En+ Group Михаил Хардиков в рамках Красноярского экономического форума-2021.

<Весь мир давно ушел вперед. В этой аудитории с точки зрения <зеленой> энергетики должны сидеть не журналисты и эксперты, а находиться потребители, которые используют энергию для производства, в основном, экспортных товаров. <Когда> и <если> компании поймут и придут, тогда, действительно, очень многое изменится>, - сказал он.

Экологичность компаний позволит оставаться конкурентоспособными на рынке и соответствовать мировым стандартам. <Сегодня <зеленая> энергетика - это не только энергетика с низким углеродным следом и низким уровнем воздействия на окружающую среду, это энергетика, низкое воздействие которой подтверждено в мире. Как это сейчас признается? Например, через выпуск <зеленых> сертификатов, чем мы в En+ Group уже занялись>, - добавил он.

Напомним, в конце 2020 года En+ Group стала первой в России компанией-производителем и поставщиком энергии, участвующей в выпуске Международных сертификатов возобновляемой энергии I-REC (International Renewable Energy Certificate). Выданные сертификаты соответствуют таким ключевым стандартам устойчивости, как GHGP, CDP и RE100. Потребители энергии могут использовать сертификаты I-REC для выполнения требований этих стандартов, сокращения выбросов парниковых газов <второго уровня> и в целях реализации политики корпоративной социальной ответственности.

Кроме того, в современном мире на первый план встает обеспеченность <зеленой> энергией>. Одним из перспективных экологичных источников энергии в компании видят - гидроэнергетику, газификацию (СПГ) и атомную энергетику. По словам Хардикова, изначально компании могут не видеть финансовую выгоду в возобновляемой энергии, но со временем она окупится. <Мы смотрим на несколько шагов вперед: он станет экономически эффективным. Например, мы развиваем сеть электрозарядных станций в Иркутской области, на текущем этапе экономики немного, но она будет. Audi заявила, что с 2050 года она прекратит выпуск автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Значит та инфраструктура, которая сегодня создается, она будет востребована>, - отметил он.

На данный момент источников финансирования для создания источников возобновляемой энергетики недостаточно, считает представитель En+ Group. <Рано или поздно нам придется задуматься о том, где брать деньги на развитие возобновляемой энергии. И первые, кто придут за этими деньгами, будут те, для кого мы производим энергию - потребители>, - сказал Михаил Хардиков.

Сокращение выбросов парниковых газов - одна из стратегических целей En+ Group, поставленных ее основателем Олегом Дерипаской. Для ее достижения компания активно работает по таким направлениям, как модернизация предприятий, разработка и внедрение инновационных технологий. En+ Group также работает над улучшением результатов оценки собственного <углеродного следа>, совместно с партнерами работает над созданием универсальной методологии, которая обеспечит прозрачность и сопоставимость оценки <углеродного следа> между различными производителями. Кроме того, En+ Group объявила о своем намерении достичь нулевого баланса выбросов к 2050 году и сократить выбросы парниковых газов минимум на 35% к 2030 году. Эти обширные цели покрывают выбросы в рамках всех операций, включая производство алюминия, а также производство тепловой и электроэнергии. В 2020 году En+ Group также опубликовала <Концепцию низкоуглеродного алюминия> Green Aluminium Vision.