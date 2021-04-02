Акции дня: «Фосагро» в лидерах торгов

Акции компании «Фосагро» росли лучше рынка по итогам дневной сессии на Мосбирже в пятницу, 2 апреля. Бумаги подорожали на +2,11% до 4 215 рублей за акцию.

Трейдеры стали скупать бумаги на фоне ожидания решения по дивидендам. В пятницу стало известно, что совет директоров даст рекомендацию по выплатам на заседании 14 апреля. Ранее в феврале решение по выплатам отложили. Дивиденды по итогам 2020 года могут составить 35-40 рублей за акцию, считают аналитики «ВТБ Капитала». В SberSib Investment Research, предполагают, что компания направит на «дивы» около 100 млн долларов (7,6 млрд рублей) или порядка 60 рублей на акцию.

Индекс Мосбиржи к концу торгов вырос на +0,87% до 3558,22 пунктов. Индекс РТС поднялся на +0,64% до 1466,71 пунктов. Стоимость нефти Brent по состоянию на 19:20 мск составила 64,65 долларов за баррель (+3,04%) Российская валюта слабела – 76,46 рубля за доллар.