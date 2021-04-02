«Артдокфест», вторая попытка: что смотреть?

Оглядываясь на турбулентный 2020-ый, вдыхаешь горькое ощущение потерь, с трудом смиряешься с ограничениями, ворвавшимися в повседневность и ставшими обыденностью. Документальное кино еле поспевает за этим непредсказуемым временем в попытке не только зафиксировать, но и отрефлексировать реальность.

«Артдокфест» с самого своего основания 14 лет назад манифестировал стремление понять Россию не столько умом, сколько сердцем, смотрящим через объектив. Смотр лучших неигровых фильмов года похож на многоплановое исследование — если угодно, УЗИ внутренних органов родного отечества, по которому можно анализировать состояние людей, его населяющих. Однако все диагнозы мы предлагаем зрителям ставить самостоятельно.

Герметичная жизнь в изоляции, изменение былых порядков, кажется, немного отвели взгляд документалистов от масштабных событий в сторону камерного наблюдения за действительностью, нового взгляда на себя и тех, кто рядом. Отсюда сама собой проявившаяся тенденция нынешнего апрельского «Артдокфеста». В ключевых своих картинах он обращен прежде всего к персоне. Документалисты внимательно вглядывались в портреты сильных личностей — живых и ушедших.

«Расторгуев»

Откроется «Артдокфест» мировой премьерой документальной ленты «Расторгуев». 2 апреля в Москве, в кинотеатре «Каро. Октябрь», и 3 апреля — в петербургском Доме кино. Фильм-портрет одного из самых бескомпромиссных и свободных кинематографистов нашего времени создан вдовой режиссера Евгенией Останиной и продюсером Евгением Гиндлисом.

Александр Расторгуев и двое его коллег — Орхан Джемаль и Кирилл Радченко — были убиты 30 июля 2018 года в Центральноафриканской Республике, где снимали фильм о наемниках ЧВК (частной военной компании) Вагнера. Убийство до сих пор не раскрыто.

Человек с горящими веселыми глазами, внимательно смотрящий глубоко в тебя. Рядом с Расторгуевым было так естественно и просто быть настоящим и невозможно оставаться прежним, увидев его «Чистый четверг» о чеченской войне

(2003), и тем более — пятичасовое антропологическое полотно «Дикий, дикий пляж. Жар нежных» (2005), где комичные и абсурдные истории курортников и жителей российского юга превращаются в картины Босха.

Расторгуев был неудобным, непредсказуемым, порой жестким, но всегда искренним и запредельно смелым. В своих поисках он был более всего близок к «новой драме», к максимальному разоблачению героя перед камерой. Совместный манифест Александра Расторгуева и Павла Костомарова («Эпидемия», «Перевал Дятлова») полон точных максим в подходе к искусству документального кино. Оба почти буквально провозглашали «смерть» автора, часто отдавая камеры своим героям, превращая их в настоящих соавторов фильмов.

«Он много любил говорить про кино, про свое отношение к этому, писал манифесты, думал про то будущее, которое есть у кино, — говорит Евгения Останина. — У Саши, наконец, появляется возможность свои взгляды изложить, не сидя на кухне, а обращаясь к большой аудитории».

В последние годы жизни Расторгуев постоянно искал средства для осуществления своих проектов и пространство для заполнения его своей энергией. Откуда-то был гоним, а откуда-то уходил сам. Он остался во многом не востребован нашим временем. Поэтому, может быть, и ушел так рано.

«Горбачев. Рай»

То, что этот фильм получил приз за режиссуру на фестивале IDFA в Амстердаме — крупнейшем кинофоруме документального кино в мире — говорит само за себя. Равно как говорит само за себя и имя его автора.

Виталий Манский снимал Путина, неоднократно бывал дома у Ельциных, провел две недели в резиденции Далай Ламы XIV, сняв о нём очень интимный фильм. И вот теперь — Горбачёв. Стоит ли удивляться, что каждый новый фильм режиссёра становится значительным событием в российском культурном поле, вызывая сначала ажиотаж, а затем длинные круги общественного резонанса.

Полуторачасовой фильм-портрет — по сути, многодневное интервью с первым и последним президентом СССР Михаилом Горбачевым, которому в марте исполнилось 90 — это медленное погружение в прошлое, которое, пожалуй, маркирует настоящее ярче, чем само себя. Фильм лишен очевидных для такого жанра профессиональных инструментов: в нем нет ни хроники, ни музыки, ни повсеместно используемых теперь съемок с коптера — ничего. Напротив, картина сделана вызывающе минималистично, скудно. И это — концептуальное решение режиссера.

Горбачев живет на предоставленной ему главами союзных государств в пожизненное пользование даче на Рублевке. Рядом — роскошные дома

действующих политиков и высокопоставленных чиновников. Михаил Сергеевич — уже очень пожилой, обремененный болезнями человек, передвигается по дому с ходунками. Но несмотря на годы, интеллект его полностью сохранен: от каверзных вопросов Виталия Манского он уклоняется мастерски. Однако автор и это кладет в копилку фильма: «От человека, который не хочет говорить, можно добиться правильного молчания».

Слушая Горбачева сегодня, неминуемо осознаешь бездну между эпохами. Политик, поменявший ход истории России и мира в целом, обладавший некогда верховной властью и сам от этой власти отказавшийся, теперь — одинокий человек, которого ненавидит полстраны, и который тем е менее убеждён, что время перестройки еще впереди.

Вот как режиссер характеризует своего героя: «Внутренняя свобода Горбачева растворяет самый густой бетон. Она поразительна. Свобода, которая выступает мощным антиподом этому застывшему сегодняшнему дню. Я настойчиво предлагаю зрителю сравнивать Горбачева с тем, что мы сегодня имеем. Горбачев остался тем же. Изменились кардинально мы»

«Праздник»

Еще один потрясающий фильм-портрет. Его снял богослов Владимир Ломов, Дебютная картина уже получила номинацию премии «Лавр» как лучший арт-фильм года.

Большое кино о большой судьбе священника-панка отца Аркадия. Одна из лучших картин на фестивале, на мой взгляд. В прежние годы, до рукоположения, герой, что называется, отрывался с друзьями по полной — хипповал и рок-н-рольничал. А потом уехал из столицы в глухое карельское село и стал строить храм.

Впрочем, рок-н-рольщиков бывших не бывает, и своих музыкальных пристрастий священник не забыл: все так же цитирует Егора Летова. Храм построил. И стали к нему ездить и старые друзья, и бывшие подруги, и забубённые уголовники, и алкаши, и наркоманы в ломках и всякие знаменитости из столичной богемы — не то за чудом, не то за надеждой, не то за потерянной свободой. Отец Аркадий стал точкой соединения хаотичных линий, из которых сотканы человеческие жизни. В его присутствии хаос превращался в радостные рисунки на снегу. Но этот праздник не вечен…

«Мальчик»

Президент «Артдокфеста» Виталий Манский всем рассказывает эту историю: «Неизвестный юноша-документалист Виталий Акимов прислал фильм под

названием “Мальчик”, и уже на пятой минуте просмотра я понял, что эта работа будет в программе фестиваля. Интимная, мастерски снятая черно-белая лента— абсолютно авторское высказывание с изящной «киношной» картинкой, от которой не оторвать глаз. Глубокая российская провинция в брутальном изводе: «сначала пиво пьют… потом водку пьют, потом спирт, а дальше уже на наркоту садятся…».

Вот тут и живет мальчишка, философски рассуждающий о боге и рассказывающий с улыбкой жуткие истории семьи. Почему-то хочется верить, что повзрослев он не станет частью этой мрачной действительности.

«Байконур. Вторжение»

Единственный в программе украинский фильм. Мы называем его главной изюминкой «Артдокфеста», а пресса окрестила настоящим документальным блокбастером.

Только представьте: два украинских хлопчика — режиссер Дмитрий Громов и оператор Ангел Ангелов — по 45-градусной жаре казахской пустыни пробрались на крупнейший в мире космодром «Байконур». За свою дерзкую выходку они рискуют угодить за решетку, но их любопытство сильнее страха.

Многим фильм покажется каким-то симулятором, компьютерной игрой, но это документальное кино. Бесшабашные сталкеры вторглись в святая святых советской эпохи, снимая ржавые разбитые ангары, бесхозные ракеты, похожие на скелеты мамонтов…

Опасное и зрелищное путешествие назад в будущее завершается прорывом: герои умудряются заснять то, к чему так стремились — старт российской космической ракеты.

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Международный фестиваль документального кино «Артдокфест» пройдет в Москве со 2 по 9 апреля в кинотеатре «КАРО. Октябрь», а Петербурге с 3 по 10 апреля в Доме кино и Открытой киностудии Лендок