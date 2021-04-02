Автомобиль сбил двух полицейских у Конгресса США



На контрольно-пропускном пункте на подъезде к Капитолию неизвестный протаранил транспортным средством двух офицеров охраны здания, сообщает CNN.

Высокопоставленный источник телекомпании в полиции Капитолия сообщили, что после того, как водитель автомобиля врезался в заграждение Капитолия, он вышел из машины, размахивая ножом. Охрана выстрелила в подозреваемого и арестовала его.

Совершивший наезд на полицейских находится под стражей в больнице. Так же в больнице находятся двое полицейских, которые были сбиты автомобилем.

Позже CNN сообщил, что нападавший умер от полученного огнестрельного ранения в больнице.