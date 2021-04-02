Байден позвонил Зеленскому

Президент США Джозеф Байден и президент Украины Владимир Зеленскии провели первую телефонную беседу, сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на свои источники в офисе украинского президента.

По словам источника издания, стороны обсуждали в первую очередь о ситуации на Донбассе.

Вашингтон заявил о разговоре президента США Джо Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским. В Белом доме сообщили, что Байден подтвердил неизменную поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины «перед лицом продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму».

Кроме того, Байден обсудил с Зеленским борьбу с коррупцией, реализацию программы реформ, и «сотрудничество США и Украины для сдерживания пандемии COVID-19 и укрепления демократии в регионе».