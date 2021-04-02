Более 35 тысяч человек приняли участие в цикле бесплатных семинаров для инвесторов и бизнеса в Москве

Цикл мероприятий, посвященных основным вопросам по ведению и развитию бизнеса в Москве, прошел со 2 февраля по 30 марта в столице. В семинарах очно и онлайн приняли участие более 35 тысяч человек. Об этом сообщила пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

«Правительство Москвы ежегодно устраивает подобные встречи. В этот раз в рамках цикла состоялось 9 семинаров, которые в общей сложности посетили более 35 тысяч человек. Благодаря таким мероприятиям, которые представляют собой открытый диалог предпринимателей и представителей органов власти, удается не только рассказать о тех возможностях, которые доступны каждому бизнесмену, но и собрать обратную связь для улучшения инвестиционного и бизнес климата столицы», – рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Спикерами семинаров, организованных департаментом инвестиционной и промышленной политики города, выступили представители исполнительной власти регионального и федерального уровней, а также контролирующих органов.

Наиболее востребованными темами стали финансовая поддержка от города, аренда городской недвижимости, особенности прохождения проверок, участия в городских торгах и регистрации предприятий. Кроме этого, в ходе мероприятий рассмотрели реальные кейсы участников, а эксперты в индивидуальном порядке ответили на все вопросы представителей бизнеса.

Участники также познакомились с работой городских онлайн-сервисов. Например, «Московский инвестор» позволяет представителям бизнеса сообщить о своей проблеме и получить ответ в течение 10 дней.