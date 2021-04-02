Credit Suisse: доходы россиян упали на 24%

Эксперты одного из крупнейших финансовых конгломератов мира Credit Suisse выяснил, что за время пандемии COVID-19 доходы жителей России упали в среднем на 24%.

Согласно их опросу, результаты которого публикует Forbes, россияне пока не планируют крупных покупок, скептически относятся к вакцинации и реже респондентов из других стран задумываются о том, чтобы начать делать сбережения.

При этом участники опроса из РФ считают, что сейчас не самое лучшее время для значительных покупок, а пандемия подтолкнула к накоплению всего лишь 55% респондентов. Также подавляющие большинство наших соотечественников (75%) ожидают роста инфляции.

В целом жители РФ пессимистичны в отношении перспектив своих доходов и планируют вести себя на потребительском рынке очень аккуратно, не делая дорогих покупок.

Кроме того, аналитики Credit Suisse изучили, как изменились структура и способы покупок людей в разных странах за время эпидемии, когда многие вынуждены перейти в онлайн. Так вот, в среднем более 60% респондентов по всему миру стали закупаться продуктами удаленно, однако в нашей стране это делали лишь 29% опрошенных.

Зато интернет-банкингом пользуются сейчас 81% российских респондентов. Телемедицина в РФ не нашла отклика – всего 20% россиян пользовались этими сервисами, что является самым низким показателем по сравнению с другими странами – участницами опроса.

Также в ходе исследования выяснилось, что 28% опрошенных россиян не беспокоит состояние их здоровья. 30% россиян готовы вакцинироваться от коронавируса при наличии доступа к препарату, что самый низкий показатель среди всех представленных в опросе стран.

Менее 40% россиян доверяют отечественным вакцинам от COVID-19. Среди тех, кто не собирался вакцинироваться, наибольшее беспокойство в России вызывают побочные эффекты. О них высказались более 40% респондентов из нашей страны.

Второй по популярности причиной отказа от вакцинации у опрошенных в РФ является недоверие к любым вакцинам от коронавируса. Так ответили 25%, ещё 19% россиян не считают нужным вакцинироваться от коронавируса в принципе.

