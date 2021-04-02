Диетолог рассказала о вреде подсчета калорий при похудании

В процессе похудания подсчет калорий опасен постоянным желанием их снижать, что в свою очередь, приведет к замедлению обмена веществ и потере мышечной ткани, рассказала в интервью РИА «Новости» главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.

«Похудение на дефиците калорий опасно тем, что организм человека, не получающий нужное количество энергии, замедлит обмен веществ и вместе с жировой тканью расщеплять и мышечную»,- пояснила медик.

Она не отрицает, что без снижения калорий вес не уйдет, однако снижать их уровень до критических отметок, которые становятся меньше уровня основного обмена, опасно.

Стародубова пояснила, что для женщин необходима дневная норма в размере от 1 000 до 1 500 калорий, для мужчин эта планка выше - 1 400 до 2 000 калорий.

«Нужна энергия для пищеварения, работы кишечника после приема пищи - это добавляет еще около 10%, и еще не менее 20% от величины основного обмена», - продолжила диетолог. Также она отметила, что еще 200-400 ккал к базовой величине добавляется для нормальной работы, передвижения и занятия спортом.

Врач также отметила, что если снизить количество получаемых калорий до критической отметки, то вес после похудения вновь вернется к прежнему состоянию, а то и превысит его. Стародубова добавила, что современные диетологи рекомендуют худеть не за счет сокращения калории, а за счет их дефицита, созданного при помощи увеличения физических нагрузок.

