Эксперт рассказал, когда лучше не менять рубли на доллары

Доллар в России уже давно стал валютой, которую наши соотечественники используют в качестве сберегательного актива. Однако, по мнению директора по развитию компании Noble Russian Finance Club Александра Зюрикова, случаются ситуации, когда российская валюта становится более привлекательной чем американская или европейская.

Например, между короткими пиковыми взлётами курса доллара бывают продолжительные периоды (1,5-2 года), в ходе которых нацвалюта отыгрывает потери. Именно тогда стоит срочно продавать доллары и хранить деньги в рублях, передаёт агентство «Прайм».

При этом менять рубли на доллары и евро лучше всего при долгосрочных вложениях или в ситуации, когда предстоят денежные операции в валюте. Речь идёт, например, о поездках за рубеж.

«И ту часть сбережений, которая номинирована в валюте, в некоторые моменты лучше перевести из рублей в доллары, в частности, в моменты пикового падения курса рубля. Но как только паника стихает, есть смысл вновь перевести доллары в рубли, зафиксировав прибыль от избыточного роста американской валюты», – советует эксперт.

Ранее сообщалось, что в четверг курс рубля после временного разворота, который наблюдался в среду, вновь ушёл в минус в обеих парах. Начав вчерашние торги с отметок 75,69 за доллар и 88,78 за евро к вечеру рубль солидно просел.

Так по данным на 19:00 мск к закрытию основной сессии Московской биржи курс доллара составлял 76,37 руб., прибавив за сутки 68,50 коп. Евро в это же время торговался по 89,96 руб., подорожав за 24 часа на 1,18 руб. В моменте в первый день апреля евро поднимался выше 90,00 руб.

Сегодня в первой половине для рубля при низкой активности мировых рынков, значительная часть из которых закрыта из-за западной Страстной пятницы, показывал небольшой рост, ожидая важные новости о статистических данных по американскому рынку труда. К открытию основной сессии Московской биржи пара доллар-рубль находилась вблизи 76,11. Таким образом, рубль подорожал 0,2%. В паре с евро рубль также прибавил 0,2%, торгуясь по 89,64.

