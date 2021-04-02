Экспорт российской нефти в дальнее зарубежье в первом квартале снизился почти на 22%

Согласно оперативной сводке ЦДУ ТЭК, экспорт российского «чёрного золота» в страны дальнего зарубежья в период с января по март 2021 года составил 49,29 млн тонн, что на 21,8% ниже показателя I квартала прошлого года. При этом среднесуточный экспорт нефти из РФ зафиксирован на уровне 4,01 млн баррелей.

По системе нефтепроводов АК «Транснефть» в дальнее зарубежье за I квартал этого было экспортировано 43,3 млн тонн нефтяного сырья, в том числе 38,78 млн тонн – это российские ресурсы), минуя «Транснефть» – 10,52 млн тонн.

Напомним, в марте в страны дальнего зарубежья было экспортировано 16,46 млн тонн отечественного нефтяного сырья. Тем самым по сравнению с мартом-2020 экспорт снизился сразу на 22,3%. Среднесуточный же экспорт нефти составил 3,89 млн бочек.

При этом отечественные нефтяные компании в первые три месяца этого года экспортировали нефть в страны ближнего зарубежья сразу на 246,8% больше чем за аналогичный период прошлого гола. Например, экспорт в соседнюю Белоруссию вырос до 3,6 млн тонн «чёрного золота».

Ранее сообщалось, что рынок нефти отреагировал на неожиданное решение ОПЕК+ постепенно ослабить свои ограничения по добыче нефти ростом котировок на 2-3%. Согласно решению в мае-июле производство решено нарастить на 1,141 миллиона баррелей в сутки, - на 350 тыс. баррелей в сутки в мае, на такой же объем в июне и на 441 тыс. баррелей в июле.

Майские фьючерсы на нефть WTI утром 2 апреля показывают рост на 3,87%, составив 61,45 долл. за баррель. Июньские фьючерсы на нефть марки Brent увеличились на 3,38% – до 64,86 долл. за баррель.

Наибольший рост производства ожидается в Саудовской Аравии, - страна помимо участия в общем объеме планирует нарастить объемы на 1 миллиона баррелей в сутки – 250 тыс. в мае, 350 тыс. – в июне, и 400 тыс. – в июле.

Ранее данный объём был сокращен из-за падения спроса в пандемию. Медленнее остальных участников альянса будут наращивать добычу Россия и Казахстан, поскольку они единственные увеличивали добычу с февраля, - по 38 тыс. и 6 тыс. баррелей в сутки соответственно.

Подробно об этом читайте в материале «Эксперт Online» «Цены на нефть пошли вверх после решения ОПЕК+ о постепенном увеличении добычи».

