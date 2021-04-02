Фестиаль Бенуа де ла Дансв вновь на сцене

«В минувшем году всем было непросто. Из-за пандемии нам пришлось перенести уже практически готовую программу XXVIII Фестиваля Бенуа де ла Данс, по-новому взглянуть и переосмыслить он-лайн и офф-лайн форматы. Летом на нашем официальном YouTube-канале были запущены регулярные 48-часовые трансляции фрагментов архивных записей гала-концертов Фестиваля. Несмотря на успех этого проекта, мы очень ждали возможности вновь встретиться со зрителями в реальном пространстве и времени. Поэтому сейчас мы с большим волнением рады сообщить, что, несмотря на все сложности, XXVIII Фестиваль Бенуа де ла Данс состоится в своем привычном формате. Жизнь продолжается!» - рассказала артистический директор Фестиваля Бенуа де ла Данс Нина Николаевна Кудрявцева-Лури.

8 июня зрителей ждет Гала-концерт звёзд балета – номинантов 2020 года на Приз «Бенуа де ла Данс» и награждение победителей. Перед началом гала-концерта жюри под председательством Юрия Григоровича объявит имена новых лауреатов Приза "Бенуа де ла Данс".

9 июня публику ожидает гала-концерт «Звезды Бенуа де ла Данс - лауреаты разных лет».

В программу вечеров включены произведения разных стилей и направлений танцевального искусства. Среди участников – представители 11 ведущих классических и современных компаний мира: Большого театра России, Мариинского театра, Королевского балета Великобритании, Нью-Йорк Сити балета, Американского театра балета, Балета Джоффри (Чикаго), Баварского государственного балета, Дрезденского балета, Балета Ганновера, Компании Франкфурт-Дрезден, Компания Хесуса Кармоны. В концертах также примет участие звезда мирового балета Мария Кочеткова.

Председатель жюри Приза “Бенуа де ла Данс” - ЮРИЙ ГРИГОРОВИЧ. В составе жюри:

СВЕТЛАНА ЗАХАРОВА – Со-председатель, международная звезда, прима-балерина Большого театра России и Театра Ла-Скала

ЯКОПО ГОДАНИ – Хореограф, художественный руководитель Компании танца Дрезден-Франкфурт

ХОАКИН ДЕ ЛЮС – Художественный руководитель Национальной компании танца Испании

ЭЛИЗАБЕТ ПЛАТЕЛЬ – Директор Школы Балета Парижской Оперы

ЛИЛИ СИНЬ – Художественный руководитель Шанхайского балета

ЭШЛИ УИТЕР – Художественный руководитель Балета Джоффри

ЭДУАРД УОТСОН – Звезда Королевского балета Великобритании

Возрастная категория: 16+

О дате и времени старта продажи билетов будет объявлены дополнительно. Следите за информацией в Интернете на официальных ресурсах Фестиваля:

Сайт: http://benois.theatre.ru/

Facebook: https://www.facebook.com/BenoisDeLaDanse

Vk: http://vk.com/benois_de_la_danse

Instagram: https://www.instagram.com/benois_de_la_danse_official/

Тwitter: https://twitter.com/BenoisDeLaDanse

Информация о Призе:

Международный балетный Приз «Бенуа де ла Данс» (Benois de la Dansе), известный в мире как «Балетный Оскар», присуждается ежегодно за наиболее выдающиеся работы в области хореографии за минувший год.

Приз Benois de la Danse учрежден в 1991 году в Москве Международной ассоциацией деятелей хореографии, ныне Международный Союз деятелей хореографии, и представлен впервые в том же году на сцене Большого театра России.

С первого дня существования Программы её художественным руководителем и, по должности, председателем жюри является президент международного Союза деятелей хореографии, выдающийся хореограф Юрий Григорович. Дирекция и Организатор Программы – общественная некоммерческая организация «Центр Бенуа». Автор статуэтки Приза – известный скульптор Игорь Устинов, представитель прославленного семейства Бенуа.

Ежегодно сменяемое международное жюри, состоящее из самых авторитетных деятелей мировой хореографии: руководителей крупнейших балетных трупп, выдающихся хореографов, известных педагогов, звёзд мирового балета, выдвигает номинантов и, работая на протяжении года, в итоге определяет лучших.

С самого начала, в 1992 году, ЮНЕСКО приняла этот Проект под свой патронаж, высоко оценив его огромный творческий потенциал и способность влиять на процесс развития балета в России и мире. В 1996 году Приз включен в программу ЮНЕСКО «Всемирное десятилетие культуры», а в 2008 году Центр Бенуа становится членом Международного Совета Танца при ЮНЕСКО.

В 2002 г. году Министерство Культуры Российской Федерации включило Проект в Федеральную программу «Культурное наследие России».

В 2009 проект «Бенуа де ла Данс» получил патронат и право на логотип Европейского культурного парламента как Программа международного значения.

За 28 лет своего существования Приз «Бенуа де ла Данс» вручался в Москве, в Большом театре и Государственном Кремлёвском дворце, во Дворце ЮНЕСКО в Париже, в Национальном театре в Варшаве, в Государственной Опере Унтер ден Линден в Берлине, в Государственном театре в Штутгарте.

В 2002 году Проект снова вернулся на сцену Большого театра России, а в 2004 году стал Фестивалем мирового балета.

Сбор от Гала-вечеров Фестиваля передаётся в виде персональной материальной помощи ветеранам балета различных танцевальных коллективов Москвы.