Голикова не исключила весеннего роста заболеваемости COVID-19

Вице-премьер правительства России Татьяна Голикова не исключила роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в апреле – мае из-за ее сезонного характера, сообщает ТАСС.

«С учетом того, что ковид по заключению специалистов также будет носить сезонный характер, не исключены колебания количества граждан, которые заболевают новой коронавирусной инфекцией, и здесь стабилизация может сменяться некоторым ростом... Я хочу призвать наших граждан хорошо подумать и прийти на вакцинацию, поскольку это важно для сохранения своего здоровья, здоровья своих близких, сотрудников, с которыми вы вместе работаете. Очень важно, проведя вакцинацию, продолжать сохранять ограничительные меры для того, чтобы как можно больше граждан имело возможность привиться – тогда мы достигнем коллективного иммунитета, что очень важно для снятия ограничительных мероприятий в самом ближайшем будущем», – сказала Голикова по итогам заседания проектного комитета по нацпроектам «Здравоохранение» и «Демография».

31 марта сообщалось, что в Польше, Венгрии и на Украине зафиксированы новые антирекорды по смертности от COVID-19.

В большинстве европейских стран проходит третья волна заболеваемости коронавирусом – наблюдается резкий рост количества инфицированных и госпитализированных пациентов. На этом фоне большинство европейских стран резко усилили карантинные ограничения.