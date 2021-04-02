Как составляют международные рейтинги городов

«Сегодня Москва представлена в 76 международных рейтингах. Только за прошлый год столица улучшила позиции в 23 рейтингах из 49 опубликованных, сохранила высокие позиции в двух, а среди семи впервые вышедших исследований заняла высокие строчки в четырех. Это еще раз подтверждает статус Москвы как одного из самых востребованных для жизни, бизнеса и путешествий городов мира даже сейчас», - отметил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Используются такие рейтинги по-разному: и обычными людьми, и компаниями, и инвесторами. Например, как один из параметров для принятия инвестиционных решений или экспансии бизнеса, для оценки стоимости бренда городской экономики, понимания туристического потенциала города или выбора наиболее комфортного города при решении о переезде. Особо востребованы рейтинги в сфере инвестиций, которые позволяют определить наиболее благоприятные регионы для финансовых вливаний. В последнее время Москва стала все чаще занимать высокие позиции в международных рейтингах. Эксперты Аналитического центра Москвы подготовили материал о процессе создания международных рейтингов городов.

Интеграл и отрасль

Международные рейтинги можно классифицировать на две группы - отраслевые и интегральные (сборные).

Отраслевые рейтинги анализируют конкурентоспособность городов в одной сфере, интегральные - рассматривается сразу несколько различных областей. Например, в рейтинге Euromonitor Top City Destinations Ranking оценивается только количество иностранных туристов, прибывающих в город. А в интегральном исследовании IESE Cities in Motion, которое дает комплексную оценку развитию городов, анализируется 101 показатель: объем выбросов СО2 в атмосферу, развитость велопроката, число ресторанов McDonalds и др.

Еще один пример интегрального исследования - рейтинг лучших городов мира по версии канадского консалтингового агентства Resonance. Для его составления эксперты отбирают 100 городов с населением свыше 1 млн чел., которые изучают с точки зрения привлекательности для туризма, проживания и ведения бизнеса. Для получения интегрального показателя сначала осуществляется анализ каждого из 25 индикаторов, объединенных в шесть групп: «Место», «Продукт», «Люди», «Экономическое процветание», «Времяпрепровождение», «Продвижение». При этом для каждого города эксперты должны сначала нормировать числовые значения для того, чтобы они были сопоставимы с показателями всех остальных. Подобная практика применяется практически в любом крупном рейтинге для получения возможности адекватного сравнения объектов исследования. После изучения отдельных показателей в каждой из групп по избранной авторами формуле подсчитывается интегральный показатель, по которому затем города и выстраиваются в рейтинг.

В докладе Resonance Consultancy The World’s Best Cities, в частности, содержится информация о позициях городов в рамках каждой представленных групп, что позволяет оценить их сильные и слабые стороны. Так, Москва занимает первое место в категории «Продукт», которая оценивает количество музеев и достопримечательностей, рекомендованных к посещению пользователями платформы о путешествиях TripAdvisor, а также число прямых перелетов, размеры выставочных центров и позиции ВУЗов в международных рейтингах образования. При этом не все рейтинги так детально раскрывают позиции городов в категориях.

Разумеется, такая методология – не единственно возможная при составлении рейтингов. Часто авторами разрабатывается особенный алгоритм оценки той или иной сферы деятельности городов. К таким примерам можно отнести, например, рейтинг (входит в доклад UN E-Government Survey) развитости электронных госуслуг ООН в городском разрезе (UN Local Online Service Index), публикуемый Всемирной организацией раз в два года. ООН достаточно подробно описывает методику оценки городов.

Авторы исследования утвердили список из 80 индикаторов, соответствующие той или иной возможности, которую получает рядовой пользователь портала государственных услуг отдельно взятого города. Эти индикаторы, в свою очередь, подразделяются на четыре категории: Технологии (например, кроссплатформенность, совместимость с браузерами), Контент (например, обратная связь, актуализация информации), Услуги (например, возможность оформить основные документы онлайн, банк вакансий) и Вовлеченность пользователей (например, задействование соцсетей, электронное голосование). Каждый из 80 показателей рейтинга - бинарен (то есть, имеет только два значения – «да» или «нет»). Данная оценка проводится добровольно экспертами из исследуемых городов (по два на город), после чего их ответы сравниваются, и в случае расхождений проверяются модератором от ООН. Конечная оценка города равна сумме имеющихся у городской платформы госуслуг возможностей и характеристик. В последнем по времени исследовании (вышло в 2020 году), Москва попала в группу городов с наивысшей оценкой и заняла 6-е место из 100.

График Распределение международных рейтингов городов по сферам

Академические или авторские

Еще один способ классификации рейтингов – разделить их на академические и маркетинговые. Например, если исследовательские структуры практикуют академический подход и тщательную проработку методологических вопросов, то авторы рейтингов, создаваемых СМИ, выбирают самые актуальные и яркие темы для большего охвата аудитории. Так, американское издание CeoWorld magazine, в прошлом году составило рейтинг городов, наиболее привлекательных для удаленной работы - его возглавил Сан-Франциско. Еще одна категория авторов - маркетинговые и консалтинговые агентства, которые часто используют рейтинги в качестве инструмента для продвижения своих услуг.

«В значимых для Москвы рейтингах городов представлены свыше 1000 уникальных показателей. Их анализ и сопоставление с аналогичными характеристиками других мегаполисов мира позволяют нам определять основные точки роста и концентрироваться на решении ключевых задач, необходимых для развития города», - подчеркнул министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

Чтобы понять объемность и объективность рейтинга, необходимо ознакомиться с его методологией. В первую очередь необходимо убедиться, что данные были взяты по конкретному городу, а не по другим регионам. Так, авторы одного из авторитетных международных рейтингов перепутали одинаковые по названию города и вместо данных по столице России привели оценку города Москва с населением около 20 тысяч человек, расположенного в американском штате Айдахо.

Однако наиболее распространенная причина занижения тех или иных характеристик города или даже его позиции в конечном рейтинге – использование усредненных значений по стране, что искажает реальное положение вещей. Такой подход несильно влияет на репрезентативность сведений в небольших государствах - например, в Австрии, но не учитывает значительную разницу в данных по России и Москве. Так, в 2018 году среднее число персональных компьютеров на 100 работников по стране составило 51 ПК, в Москве их количество оценивалось в 78 ПК. Поэтому использование национальной статистики при составлении рейтингов городов оправдано лишь в случае отсутствия в международных базах данных актуальных сведений по городу.

Для кого, для чего?

За рейтингами городов следят инвесторы, люди, компании, а также сами города. Часто чтобы понять свою позицию в рейтингах, необходимо приобрести платный доступ к ним. Зачастую компании публикуют в открытом доступе только ограниченную часть рейтинга – как правило, это топ-10 или топ-20 лидеров - а за полный доступ к рейтингу требуют оплаты. Стоимость зависит от многих факторов, включая международный имидж компании и уровень методологической проработки рейтинга, и может достигать нескольких тысяч долларов. Например, большой популярностью пользуются исследования консалтинговой компании Mercer, которые оценивают качество и стоимость жизни в городах для экспатов. Исследования позволяют компаниям определить сумму вознаграждения для сотрудника, которого переводят на работу в другой мегаполис с более низким уровнем жизни.

Постоянный мониторинг позиций Москвы и анализ методологии международных исследований с 2019 года осуществляет проектный офис «Международные рейтинги», созданный в Аналитическом центре Москвы. Одним из ключевых направлений работы проектного офиса является распространение релевантной информации о Москве среди авторов международных рейтингов.

«Аналитический центр Москвы проводит активную работу по верификации данных, используемых авторами рейтингов, а также предоставляет им самые полные и актуальные сведения для дальнейшего анализа. На сегодня эксперты Проектного офиса «Международные рейтинги» осуществляют анализ методологий свыше 80 авторитетных международных исследований», - рассказал генеральный директор Аналитического центра Москвы Максим Иванов.

Многие зарубежные города включают в основные показатели своей эффективности высокие места в наиболее значимых рейтингах. Так, в стратегию развития города Окленд (Новая Зеландия) включено улучшение позиций в рейтингах, измеряющих влияние бренда города. Существует рейтинг, который оценивает непосредственно стоимость бренда городов – Global Top 500 City Brands (Global City Lab). Согласно подсчетам экспертов компании, по состоянию на 2019 год стоимость бренда Москвы составляла 554 млрд долларов США.

Не меньший потенциал кроется в информационном продвижении достижений столицы. Высокие места в международных рейтингах позволяют создавать и развивать бренд города в глазах как иностранных специалистов, так и жителей других городов. Рост осведомленности о качестве жизни в современной Москве ведет к увеличению туристического потока и деловых контактов. Да и самим москвичам приятно осознавать, что их родной город вновь вошел в топ-5 лучших городов мира, по версии канадского консалтингового агентства Resonance.