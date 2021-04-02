«ХАЯТ» инвестирует 9 млрд рублей в расширение производства туалетной бумаги в Калуге

С «верой в Россию» «обрусевшая» дочка турецкого холдинга Hayat Kimya, специализирующегося на выпуске бытовой химии, а также гигиенических и целлюлозно-бумажных товаров построит уже второй завод на боровской площадке особой экономической зоне «Калуга» и инвестирует в него 9 млрд. рублей. Предприятие будет выпускать туалетную бумагу, бумажные полотенца и салфетки брендов Papia и Familia, а также бумагу-основу для гигиенических товаров, говорится в информационном сообщении на Инвестиционном портале Калужской области.

Комментируя крупные вложения своей компании, гендиректор «ХАЯТ Россия» Метин Мете заявил: «Мы верим в Россию, поэтому постоянно инвестируем в производство на территории страны, несмотря на тяжелые условия, вызванные пандемией COVID-19. Наш стабильный рост и лидерство на российском рынке мотивирует нас обеспечивать российских потребителей высококачественной продукцией в еще большем объеме. Мы обеспечим дополнительную занятость 250 человек, увеличив общую численность сотрудников на производстве в Калуге до 600 человек», — приводит его слова местное издание «Калужская неделя».

В ОЭЗ «Калуга» турецкая компания пришла год назад, пообещав летом 2021 года запустить аналогичное предприятие по выпуску предметов гигиены стоимостью 7,1 млрд рублей и объемом производства 70 тысяч тонн.

У «ХАЯТ Россия» есть еще два завода в ОЭЗ «Алабуга».

Строительство четвертого предприятия позволит ей нарастить мощности по производству санитарно-гигиенических товаров в нашей стране до 280 000 тонн и обеспечит лидерские позиции в этом сегменте на российском рынке.

В конце 2019 года доля рынка российского производства Hayat Kimya, по данным самой компании, составила 22% по туалетной бумаге и 26% – по полотенцам.