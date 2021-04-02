Курс доллара: рубль попал под пресс, прогнозы экспертов

В четверг курс рубля после временного разворота, который наблюдался в среду, вновь ушёл в минус в обеих парах. Начав вчерашние торги с отметок 75,69 за доллар и 88,78 за евро к вечеру рубль солидно просел.

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Так по данным на 19:00 мск к закрытию основной сессии Московской биржи курс доллара составлял 76,37 руб., прибавив за сутки 68,50 коп. Евро в это же время торговался по 89,96 руб., подорожав за 24 часа на 1,18 руб. В моменте в первый день апреля евро поднимался выше 90,00 руб.

При этом наша валюта практически проигнорировала рост мировых цен на нефть, которые шли вверх весь вчерашний день на ожиданиях итогов заседания министров стран ОПЕК+. Уже после закрытия основных торгов стало известно, что члены картеля договорились увеличить добычу нефти на 1,15 млн баррелей в сутки. Увеличение пройдет в три этапа: по 350 тыс. баррелей в мае и июне и еще на 450 тыс. в июле.

Согласно данным агентства Bloomberg, большинство министров стран-участников ОПЕК+ высказались за сохранение текущих ограничений по добыче сырья на май-июнь 2021 года. Однако за увеличения производства на 350 тыс. баррелей уже в мае и июне выступала Саудовская Аравия и страны картеля пошли ей навстречу.

Почему падает курс рубля: угроза санкций и COVID-19 вынуждает инвесторов избавляться от рублёвых активов

Однако даже это не смогло изменить неприятную для рубля динамику. По мнению экспертов, накануне против российской валюты сыграла целая совокупность негативных факторов. Речь, в частности, идёт о падении продаж экспортной выручки по завершению налогового периода.

Кроме того, ситуация с коронавирусом в Европе ухудшается буквально с каждым днём. Так, в среду, 31 марта сразу в трёх странах Старого света были зафиксированы суточные антирекорды по количеству умерших от COVID-19.

В частности, согласно информации, опубликованной на сайте Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, в стране в период с 30 по 31 марта от коронавируса скончались, как минимум 407 человек, что стало очередным антирекордом с начала пандемии на территории «самостийной».

О наибольшем количестве смертей, связанных с коронавирусом, в 2021 году заявили также власти Польши. В стране 31 марта умерли 653 человека. Это второе по величине за всю историю COVID-19 в Польше число погибших. Больше было только 25 ноября 2020 года, когда умерло 674 человека.

Печальный рекорд по количеству смертей от коронавируса также был установлен в Венгрии – в этой стране умерли 302 больных COVID-19. До этого суточное количество смертей никогда не превышала 300.

На нацвалюту активно давят и новости о концентрации российских войск у границы с Украиной, что повышает риски возобновления острой фазы вооруженного противостояния на территории Донбасса.

Также пока никуда не делась и угроза введения со стороны Вашингтона ранее анонсированных антироссийских санкций, которые могут затронуть госдолг РФ. Таким образом, рубль попал под сильный пресс.

Этого не могли не заметить глобальные игроки, которые продолжают спешно избавляться от риска, в том числе скидывают рублёвые активы и переходят в более защитные, в том числе в доллар и евро.

Прогнозы экспертов по курсу рубля

Андрей Кадулин из банка «Санкт-Петербург» уверен, что именно санкционная неопределенность негативно сказывается на курсе рубля. При этом, новости о том, что члены ОПЕК+ решили продлить текущие уровни добычи сырья выступят фактором поддержки.

«Но, в целом, этот фактор уже учтён в курсовой динамике. Поэтому в последний день этой недели можно ждать дальнейшего ослабления рубля», – прогнозирует он.

В свою очередь аналитики Росбанка считают, что вчерашние уровни индекса доллара и пары евро-доллар могут остаться актуальными до момента публикации сегодняшних статистических данных по американскому рынку труда. В этой связи позиции российской валюты пока будут неустойчивыми. Поэтому ждать укрепления рубля сейчас не стоит.

Юлия Афанасьева из ГК «Финам» полагает, что до конца этой недели доллар вряд ли решится на пробой стратегических уровней сопротивления в районе 77,00-77,50.

«Сейчас рано делать большие ставки на продолжение агрессивного роста «американца» к «россиянину». Поэтому пока вероятнее движение этой пары в пределах 72,50-77,00», – прогнозирует она.

В свою очередь аналитики Универ Капитал полагают, что в краткосрочной перспективе рубль в паре с долларом будет торговаться в коридоре 75,50-76,50, а в паре с евро – в диапазоне 88,50-89,50.

Андрей Кочетков из «Открытие Брокер» напомнил, что вчера рубль слабел, как и другие сырьевые валюты. При этом он считает, что внешний фон для «россиянина» не является чрезмерно негативным.

«Доходность по десятилетним американским обязательствам упали до 1,72%. Индекс доллара снижался менее чем на 0,1%. Однако интерес к активам в рублях пока неустойчивый из-за усиления ожиданий повышения ставки ЦБ РФ. Когда рынок станет ощущать предел такого повышения, можно предположить возвращение интереса нерезидентов к риску. Пока же пары доллар-рубль и евро-рубль будут находиться на нынешних уровнях», – заявил он.

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